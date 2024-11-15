Tekirdağ'da korkunç olay: Evde tabancayla vurulan iki kız çocuğu öldü

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 15 yaşlarındaki iki kız çocuğu Yağmur E. ile Kübra Rabia Y. tabancayla vurulmuş olarak bulundu. İki kızın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Elde edilen ilk bulgulara göre iki arkadaş, iddiaya göre Yağmur E.'nin babasına ait olduğu bilinen tabancayı kurcalamaya başladı. Kübra Rabia Y.'nin elinde bulunan tabanca birden ateş alınca kurşunun başına isabet ettiği Yağmur E. hayatını kaybetti. İddiaya göre şoka giren ve ne yapacağını bilemeyen Kübra Rabia Y. de tabancayla başına ateş ederek hayatına son verdi. "Olayın kasten mi yoksa taksirle mi?" gerçekleştiğine ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Tekirdağ'da korkunç olay: Evde tabancayla vurulan iki kız çocuğu öldü - 1

Olay, saat 13.00 sıralarında Marmaraereğlisi ilçesi Bahçelievler Mahallesi Cennet Sokak’taki bir evde meydana geldi. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Tekirdağ'da korkunç olay: Evde tabancayla vurulan iki kız çocuğu öldü - 2

İlçede bir kadın kuaföründe çalıştığı öğrenilen Yağmur E. işe gitmeyince mesai arkadaşları anne ve babasına haber verdi.

Tekirdağ'da korkunç olay: Evde tabancayla vurulan iki kız çocuğu öldü - 3

İnşaat ustası olan baba ile tekstil fabrikasında çalışan anne de kızlarına ulaşamayınca, durumu üst kattaki komşularını bildirdi.

Bunun üzerine alt kata inen komşu kapıyı çaldı, ancak açan olmadı. 

Tekirdağ'da korkunç olay: Evde tabancayla vurulan iki kız çocuğu öldü - 4

Anne ve babanın yerini söylediği yedek anahtar ile eve giren komşu, Yağmur E. ile Kübra Rabia Y.'yi kanlar içinde yerde yatarken buldu.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Tekirdağ'da korkunç olay: Evde tabancayla vurulan iki kız çocuğu öldü - 5

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yağmur E.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ambulansla Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kübra Rabia Y. de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yağmur E.'nin cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kondu.

Tekirdağ'da korkunç olay: Evde tabancayla vurulan iki kız çocuğu öldü - 6

ELİNDEKİ TABANCA ATEŞ ALDI

Elde edilen bulgulara göre, Yağmur E. ile Kübra Rabia Y., evde bir süre sohbet ettikten sonra iddiaya göre, Yağmur E.'nin babasına ait olduğu bilinen tabancayı kurcalamaya başladı. Kübra Rabia Y.'nin elinde bulunan tabanca birden ateş aldı. Kurşunun başına isabet ettiği Yağmur E., evde hayatını kaybetti.

Olay karşısında ne yapacağını bilemeyen ve şoka giren Kübra Rabia Y., daha sonra da kendi başına ateş ederek ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü.

Tekirdağ'da korkunç olay: Evde tabancayla vurulan iki kız çocuğu öldü - 7

Marmaraereğlisi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 'olayın kasten mi? yoksa taksirle mi?' gerçekleştiğine ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.

Tekirdağ'da korkunç olay: Evde tabancayla vurulan iki kız çocuğu öldü - 8
Tekirdağ'da korkunç olay: Evde tabancayla vurulan iki kız çocuğu öldü - 9
Tekirdağ'da korkunç olay: Evde tabancayla vurulan iki kız çocuğu öldü - 10
Tekirdağ'da korkunç olay: Evde tabancayla vurulan iki kız çocuğu öldü - 11
Tekirdağ'da korkunç olay: Evde tabancayla vurulan iki kız çocuğu öldü - 12
Tekirdağ'da korkunç olay: Evde tabancayla vurulan iki kız çocuğu öldü - 13
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