Tekirdağ'da korkunç olay: Evde tabancayla vurulan iki kız çocuğu öldü
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 15 yaşlarındaki iki kız çocuğu Yağmur E. ile Kübra Rabia Y. tabancayla vurulmuş olarak bulundu. İki kızın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Elde edilen ilk bulgulara göre iki arkadaş, iddiaya göre Yağmur E.'nin babasına ait olduğu bilinen tabancayı kurcalamaya başladı. Kübra Rabia Y.'nin elinde bulunan tabanca birden ateş alınca kurşunun başına isabet ettiği Yağmur E. hayatını kaybetti. İddiaya göre şoka giren ve ne yapacağını bilemeyen Kübra Rabia Y. de tabancayla başına ateş ederek hayatına son verdi. "Olayın kasten mi yoksa taksirle mi?" gerçekleştiğine ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.
Olay, saat 13.00 sıralarında Marmaraereğlisi ilçesi Bahçelievler Mahallesi Cennet Sokak’taki bir evde meydana geldi.