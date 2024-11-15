Tekirdağ'da korkunç olay: Evde tabancayla vurulan iki kız çocuğu öldü

ELİNDEKİ TABANCA ATEŞ ALDI

Elde edilen bulgulara göre, Yağmur E. ile Kübra Rabia Y., evde bir süre sohbet ettikten sonra iddiaya göre, Yağmur E.'nin babasına ait olduğu bilinen tabancayı kurcalamaya başladı. Kübra Rabia Y.'nin elinde bulunan tabanca birden ateş aldı. Kurşunun başına isabet ettiği Yağmur E., evde hayatını kaybetti.

Olay karşısında ne yapacağını bilemeyen ve şoka giren Kübra Rabia Y., daha sonra da kendi başına ateş ederek ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü.