Tekirdağ’da korkutan yangın: Gökyüzünü kaplayan duman kilometrelerce uzaktan görülüyor
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yol kenarındaki otluk alan ve çöplerin bulunduğu bölgede yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman gökyüzünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yangın çıktı.Velimeşe Mahallesi’ndeki yol kenarında bulunan otluk alan ile çöplerin bulunduğu bölgede başlayan yangın, yoğun duman oluşmasına neden oldu.