Tekirdağ’da korkutan yangın: Gökyüzünü kaplayan duman kilometrelerce uzaktan görülüyor

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yol kenarındaki otluk alan ve çöplerin bulunduğu bölgede yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman gökyüzünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Tekirdağ’da korkutan yangın: Gökyüzünü kaplayan duman kilometrelerce uzaktan görülüyor - 1

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yangın çıktı.

Velimeşe Mahallesi’ndeki yol kenarında bulunan otluk alan ile çöplerin bulunduğu bölgede başlayan yangın, yoğun duman oluşmasına neden oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Tekirdağ’da korkutan yangın: Gökyüzünü kaplayan duman kilometrelerce uzaktan görülüyor - 2

DUMANLAR KİLOMETRELERCE UZAKTAN GÖRÜLÜYOR

Dumanlar gökyüzünü kaplarken, yangının kontrol altına alınması için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ’da korkutan yangın: Gökyüzünü kaplayan duman kilometrelerce uzaktan görülüyor - 3

Yangının otluk ve çöp birikintisi alanında meydana gelmesi nedeniyle, dumanın yoğunluğu çevrede yaşayanları tedirgin etti.

Tekirdağ’da korkutan yangın: Gökyüzünü kaplayan duman kilometrelerce uzaktan görülüyor - 4

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak ve söndürmek için çalışma başlattı.

Tekirdağ’da korkutan yangın: Gökyüzünü kaplayan duman kilometrelerce uzaktan görülüyor - 5
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