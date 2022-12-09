Tekirdağ'da kreşte öğretmen şiddeti

“Kızım neden bebeğine böyle davranıyorsun” diye soran anne ''Uyuması lazım. Kreşte uyumayanları öğretmenlerimiz böyle uyutuyor” cevabını aldı.



Hangi öğretmenin böyle yaptığını sorması üzerine “S. öğretmenim, B. öğretmenim” cevaplarını alan anne E.E, “Peki kimlere yapıyor” sorusuna ise “Arkadaşlarıma” cevabını alınca diğer velilere ulaştı.



Aynı kreşe çocuğunu gönderen F.B.A. da iddiaya göre, kızıyla kreş hakkında konuştuğu esnada kızının uyuma ile bölümü anlatırken arkadaşlarının da yatarken kalkmamaları için ellerinin arkadan bağlanarak uyutulduğunu söyledi.



Yaklaşık 250 öğrencinin bulunduğu kreşte, 20 kişilik sınıfta bu şekilde 7 velinin varlığını belirlemesinin ardından önce kreş yöneticileriyle görüşme talebinde bulunan veliler, buradan olumlu cevap alamayınca çareyi ÇOSB yönetiminde aradılar.