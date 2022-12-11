Tekirdağ'da kreşte öğretmen şiddeti: Çocukların karanlık oda diye dolaba kapatıldığı iddiası

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde Özel ÇOSB Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde çocuklara uygulanan şiddet velilerin dikkati üzerine gündeme gelmişti.
Şiddet olayının gündeme gelmesinin ardından olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Veliler, çocukların yaşadığı şiddeti ve trazmaları anlattı.
Şiddete maruz kalan D.E’nin annesi E.E., kızının oyun oynarken bebeği uyumadığı için bağlanması gerektiğini söylediğini aktardı. "Nasıl olduğunu öğrenmek için bunu bir oyun olarak devam ettirdim. Ellerini arkaya doğru götürdü. 'Uyumadığı için böyle bağlayacağız'" dediğini aktaran anne, çocuğunun diğer arkadaşlarının ismini vermesi üzerine velilerle iletişime geçtiğini ifade etti.
Okul yönetimi ve OSB yönetiminin velilere randevu vermediğini söyleyen anne, "Bize görüntülerin izlendiğini, böyle bir şeyin olmadığını, öğretmenin 4 yıldır görev yaptığını ifade etti müdire hanım. Kendi çocuğunu da bu öğretmene emanet ettiğini söyledi" dedi.
Şiddet gören bir başka çocuğun annesi F.B.A. ise çocuğuna uyumayan arkadaşlara ne yapıldığını sorduğunu aktardı. F.B.A., "'Uyumayan arkadaşlarımız bağlanıyor' diye nasıl bağlandıklarını gösterdi. Bağlanan arkadaşlarının kalkamadığını gösterdi" dedi.
S.M. ve B.Y. tarafından portatif yatakla kafasına vurularak şiddet gören A.’nın annesi, şiddet olayını öğrendiklerinden beri çocuğunu kreşe göndermediğini dile getirdi.
Oğlunun uykusundan korkarak uyandığını ve tek bir noktaya odaklandığını ifade eden anne, birkaç hafta önce oyun sırasında oğlunun kuzeninini cezalandırdığını söyledi. Öte yandan oğlunun kuzenine "‘Cezalısın, bu odada kalacaksın. Buradan çıkmayacaksın. Işığı da kapatıyorum, karanlık odada kalacaksın’" dediğini belirtti.
C.A. isimli öğrencinin anne ve babası da yaşanan olaylar karşısında büyük üzüntü duyduklarını belirtti. Anne, medyada yayınlananların dışında daha fazla şiddet görüntüleri izlediklerini aktarırken çocuğunun karanlık oda diye dolaba kapattıklarını öğrendiğini dile getirdi.
C.A’nın babası ise, yöneticilerin bu olayların yalan olduğunu, çocukların bir sorun yaşamadığını söylediğini ve bazı öğrenci velilerine öğretmenden özür dilettiklerini söyledi.
C.A’nın babası, yaşananları öğrenmeden önce bir sorun olduğunu sezemediklerini ifade ederek yaz aylarında çocuklarını hiçbir şekilde okula gitmek istemediğini ve sürekli bahaneler uydurduğunu dile getirdi.
Baba, "Bir şekilde oradan uzak kalmak istiyordu. Bir gün okula ben götürdüm. Okula girmeden önce bana tuvaletinin geldiğini söyledi. Götürdüm. Tuvaletini bitirdi, dışarı çıktı. Sonra ısrarla bir daha geldiğini söyledi. Bunu 6-7 kere tekrarladık. 45 dakika boyunca devam etti. Kreşe girmek istemedi" dedi.
Özel ÇOSB Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde bazı öğretmenlerin çocuklara şiddet uyguladığı iddiasıyla görevden alınmasının ardından kreş idarecileri de görevden alındı.
Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma sürüyor.