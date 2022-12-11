Tekirdağ'da kreşte öğretmen şiddeti: Çocukların karanlık oda diye dolaba kapatıldığı iddiası

Şiddete maruz kalan D.E’nin annesi E.E., kızının oyun oynarken bebeği uyumadığı için bağlanması gerektiğini söylediğini aktardı. "Nasıl olduğunu öğrenmek için bunu bir oyun olarak devam ettirdim. Ellerini arkaya doğru götürdü. 'Uyumadığı için böyle bağlayacağız'" dediğini aktaran anne, çocuğunun diğer arkadaşlarının ismini vermesi üzerine velilerle iletişime geçtiğini ifade etti.

Okul yönetimi ve OSB yönetiminin velilere randevu vermediğini söyleyen anne, "Bize görüntülerin izlendiğini, böyle bir şeyin olmadığını, öğretmenin 4 yıldır görev yaptığını ifade etti müdire hanım. Kendi çocuğunu da bu öğretmene emanet ettiğini söyledi" dedi.