Tekirdağ'da lodos nedeniyle kıyılara müsilaj geri geldi

Tekirdağ'da, Marmara Denizi'nde etkili olan lodos nedeniyle balıkçı barınağı müsilaj (deniz salyası) ile kaplandı.

Anadolu Ajansı 18.06.2021 - 11:52

Tekirdağ'da lodos nedeniyle kıyılara müsilaj geri geldi - 1

Uzun süredir kıyılarda etkili olmayan müsilaj, Tekirdağ'da balıkçı barınağının olduğu alanı kısa sürede rüzgarın etkisiyle kapladı. 

Tekirdağ'da lodos nedeniyle kıyılara müsilaj geri geldi - 2

Müsilaj kaynaklı tabaka Süleymanpaşa Balıkçı Barınağının olduğu bölgede yoğun olarak toplandı.

Tekirdağ'da lodos nedeniyle kıyılara müsilaj geri geldi - 3

Uzun süredir kıyıda görülmeyen müsilaj rüzgarın etkisiyle bir anda kıyıya birikti.

Tekirdağ'da lodos nedeniyle kıyılara müsilaj geri geldi - 4

Marmara Denizi'nde etkili olan müsilajla mücadele kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında Tekirdağ'da da başlatılan temizleme çalışmaları sürüyor.

Tekirdağ'da lodos nedeniyle kıyılara müsilaj geri geldi - 5

Çalışmalar kapsamında Tekirdağ'da bugüne kadar 139 metreküp müsilaj toplandığı öğrenildi.

Tekirdağ'da lodos nedeniyle kıyılara müsilaj geri geldi - 6
Tekirdağ'da lodos nedeniyle kıyılara müsilaj geri geldi - 7
Tekirdağ'da lodos nedeniyle kıyılara müsilaj geri geldi - 8
Tekirdağ'da lodos nedeniyle kıyılara müsilaj geri geldi - 9
Tekirdağ'da lodos nedeniyle kıyılara müsilaj geri geldi - 10
Tekirdağ'da lodos nedeniyle kıyılara müsilaj geri geldi - 11
Tekirdağ'da lodos nedeniyle kıyılara müsilaj geri geldi - 12
Tekirdağ'da lodos nedeniyle kıyılara müsilaj geri geldi - 13
Tekirdağ'da lodos nedeniyle kıyılara müsilaj geri geldi - 14
Tekirdağ'da lodos nedeniyle kıyılara müsilaj geri geldi - 15
Tekirdağ'da lodos nedeniyle kıyılara müsilaj geri geldi - 16
Tekirdağ'da lodos nedeniyle kıyılara müsilaj geri geldi - 17
Tekirdağ'da lodos nedeniyle kıyılara müsilaj geri geldi - 18
Tekirdağ'da lodos nedeniyle kıyılara müsilaj geri geldi - 19
Tekirdağ'da lodos nedeniyle kıyılara müsilaj geri geldi - 20

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