Tekirdağ’da önemli buluş (Efes büyüklüğünde, Asos’a benziyor)

Perinthos Antik Kenti Kazı Başkanı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem, ortaya çıkarılan her bulgunun mutlu ettiğini söyleyerek, “Kent çok büyük bir kent. Hakimiyet alanıyla birlikte sadece bu Akropol, 1,5 kilometre uzunluğunda 500 metre genişliğinde muazzam bir alan. Güzelliği, bizim için enteresan oldu, hiç dokunulmamış olması, bu da maliye hazinesi olduğu için birinci derecede arkeolojik site olduğu için korunmuş, çok iyi korumuş.” ifadelerini kullandı.