Tekirdağ’da önemli buluş (Efes büyüklüğünde, Asos’a benziyor)

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Perinthos Antik Kenti’nde bulunan Trakya’nın en büyük tiyatrosunun gün yüzüne çıkarılması için çalışmalar devam ediyor. Kazı Başkanı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem, “sahne binası” bölümünde kazıların devam ettiğini belirterek, “Eksi 4,5 metre kotunda oturma sıralarının arasında yer alan basamaklarla oturma sıralarına ait izlere ulaştık. Bu da çok sevindirici.” dedi.

Tekirdağ’da önemli buluş (Efes büyüklüğünde, Asos’a benziyor) - 1

Marmaraereğlisi'nin Bayraktepe mevkisindeki Perinthos Antik Kenti'nin ortaya çıkarılması için 2 yıl önce başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Tekirdağ’da önemli buluş (Efes büyüklüğünde, Asos’a benziyor) - 2

Kentin tepe kısmındaki 1,5 kilometre uzunluğunda 500 metre genişliğindeki alanda bulunan kalıntılar arasında Trakya'nın en büyüğü olduğu belirtilen tiyatro ortaya çıkarıldı.

Tekirdağ’da önemli buluş (Efes büyüklüğünde, Asos’a benziyor) - 3

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ile çalışmaları yerinde inceledi.

Tekirdağ’da önemli buluş (Efes büyüklüğünde, Asos’a benziyor) - 4

Kazı başkanı Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem'den çalışmalara dair bilgi alan Yahya Coşkun, Perinthos Antik Kenti'ndeki kazının yeni olduğunu söyleyerek, "Bu buluntular belki görsel olarak çok doyurucu, şimdilik insanlara çok hayrete düşürücü nitelikte olmayabilir. Ama bilimsel olarak çok muazzam, çok önemli buluntular ele geçti. Daha şimdiden bölgenin tarihini binlerce yıl erkene çeken, binlerce yıl geriye götüren bir buluntuya rastladık.” dedi.

Tekirdağ’da önemli buluş (Efes büyüklüğünde, Asos’a benziyor) - 5

Perinthos Antik Kenti Kazı Başkanı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem, ortaya çıkarılan her bulgunun mutlu ettiğini söyleyerek, “Kent çok büyük bir kent. Hakimiyet alanıyla birlikte sadece bu Akropol, 1,5 kilometre uzunluğunda 500 metre genişliğinde muazzam bir alan. Güzelliği, bizim için enteresan oldu, hiç dokunulmamış olması, bu da maliye hazinesi olduğu için birinci derecede arkeolojik site olduğu için korunmuş, çok iyi korumuş.” ifadelerini kullandı.

Tekirdağ’da önemli buluş (Efes büyüklüğünde, Asos’a benziyor) - 6

Tiyatronun Yunan tiyatrosu tipinde ve yamaca dayalı olduğu bilgisini paylaşan Erdem, “Yaklaşık olarak söylüyorum bir Efes Tiyatrosu kadar büyük bir alan kaplıyor. Ne kadar oturma sıraları yerlerinde olmasa da oldukça anıtsal ve propagandist, Marmara Denizi'ne hakim muazzam bir manzarası var, Asos Tiyatrosu'na benzetiyorum.” diye konuştu.

Tekirdağ’da önemli buluş (Efes büyüklüğünde, Asos’a benziyor) - 7

Kazı başkanı Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem'den çalışmalara dair bilgi alan Yahya Coşkun, Perinthos Antik Kenti'ndeki kazının yeni olduğunu söyleyerek, "Bu buluntular belki görsel olarak çok doyurucu, şimdilik insanlara çok hayrete düşürücü nitelikte olmayabilir. Ama bilimsel olarak çok muazzam, çok önemli buluntular ele geçti. Daha şimdiden bölgenin tarihini binlerce yıl erkene çeken, binlerce yıl geriye götüren bir buluntuya rastladık.” dedi.

Tekirdağ’da önemli buluş (Efes büyüklüğünde, Asos’a benziyor) - 8

Erdem, “Şimdi sahne binasında kazıyoruz, aşağı yukarı 4 tane sondajımız var. Bu 4 sondaj da yaklaşık eksi 4,5 metre kotunda oturma sıralarının arasında yer alan basamaklarla oturma sıralarına ait izlere ulaştık. Bu da çok sevindirici.” ifadelerini kullandı.

Tekirdağ’da önemli buluş (Efes büyüklüğünde, Asos’a benziyor) - 9
Tekirdağ’da önemli buluş (Efes büyüklüğünde, Asos’a benziyor) - 10
Tekirdağ’da önemli buluş (Efes büyüklüğünde, Asos’a benziyor) - 11
Tekirdağ’da önemli buluş (Efes büyüklüğünde, Asos’a benziyor) - 12
Tekirdağ’da önemli buluş (Efes büyüklüğünde, Asos’a benziyor) - 13
Tekirdağ’da önemli buluş (Efes büyüklüğünde, Asos’a benziyor) - 14
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