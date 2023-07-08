Tekirdağ’da önemli buluş (Efes büyüklüğünde, Asos’a benziyor)
Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Perinthos Antik Kenti’nde bulunan Trakya’nın en büyük tiyatrosunun gün yüzüne çıkarılması için çalışmalar devam ediyor. Kazı Başkanı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem, “sahne binası” bölümünde kazıların devam ettiğini belirterek, “Eksi 4,5 metre kotunda oturma sıralarının arasında yer alan basamaklarla oturma sıralarına ait izlere ulaştık. Bu da çok sevindirici.” dedi.
Marmaraereğlisi'nin Bayraktepe mevkisindeki Perinthos Antik Kenti'nin ortaya çıkarılması için 2 yıl önce başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor.