Tekirdağ'da (Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi) su kesintisi: Tekirdağ'da sular ne zaman gelecek?

Tekirdağ'ın bazı mahallelerindeki su kesintisinin nedeni ana şebeke arızası, içme suyu hattı arızası, depo kaynaklı su kesintisi olarak paylaşılıyor. Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi'nde meydana gelen kesintilerden etkilenen vatandaşlar,

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) 29 Temmuz su kesintisi programını inceliyor.



29 TEMMUZ SU KESİNTİSİ PROGRAMI