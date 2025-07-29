Tekirdağ'da (Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi) su kesintisi: Tekirdağ'da sular ne zaman gelecek?
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) tarafından yapılan açıklamalara göre, içme suyu şebeke hattındaki arızalar ve depo seviyesi sorunları nedeniyle bazı mahallelerde su kesintileri yaşanıyor. Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi, Kumbağ'ın da aralarında yer aldığı birçok bölgeye su verilemiyor. Peki, Tekirdağ'da sular ne zaman gelecek?
Tekirdağ'ın bazı mahallelerindeki su kesintisinin nedeni ana şebeke arızası, içme suyu hattı arızası, depo kaynaklı su kesintisi olarak paylaşılıyor. Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi'nde meydana gelen kesintilerden etkilenen vatandaşlar,
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) 29 Temmuz su kesintisi programını inceliyor.
29 TEMMUZ SU KESİNTİSİ PROGRAMI