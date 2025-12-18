Tekirdağ'da yoğun sis. Çorlu'da eğitim uçuşları iptal edildi
18.12.2025 10:58
DHA
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metrenin altına düştü. Çorlu Atatürk Havalimanı'nda planlanan eğitim uçuşları iptal edildi.
DHA
Tekirdağ Çorlu'da sabah saatlerinde başlayan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi.
Görüş mesafesinin 20 metrenin altına düştüğü ilçede, trafikte sürücüler zor anlar yaşadı.
DHA
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı noktalarda önlem aldı, trafikteki sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
DHA
Çorlu Atatürk Havalimanı'nda bugün yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi.
Hava sıcaklığının 2 derece olduğu ilçede, sisin ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.