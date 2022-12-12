Tekirdağ'daki kreş skandalı büyüyor: Çocuklara yapılan işkenceler bir yıl önce tespit edildi

Başka bir dava dosyasına konu olan görüntülerde, kreşteki başka 2 çalışanın bir çocuğu defalarca sandalyeye bağladığı anlar yer alıyor.

Gelen yayın yasağı sonrası, aynı kreşin başka bir sınıfında iki farklı öğretmen tarafından bir çocuğa uygulanan şiddeti, 10 Aralık 2021 tarihinde yine bir velinin çocuğunun tuvaletteki davranışından yola çıkarak ortaya çıkardığı anlaşıldı.

M.K.Ö. isimli çocuğun, kreş öğretmenleri D.A. ve K.B. tarafından sistematik olarak sandalyeye bağlandığı, üç aylık görüntülerin de bir yıldan bu yana Çerkezköy’de görülmekte olan bir başka dosyadaki deliller arasında bulunduğu öğrenildi.