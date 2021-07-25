Tekirdağ'dan İstanbul yönüne araç yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilini Marmara ve Ege Denizi kıyılarında geçirip İstanbul'a dönüşe geçen tatilciler, Tekirdağ'da araç yoğunluğu oluşturdu.

DHA 25.07.2021 - 14:12

Tekirdağ'dan İstanbul yönüne araç yoğunluğu - 1
Bayram tatilini, Marmara Denizi'ndeki adalar ile Çanakkale ve Edirne'nin Saros Körfezi kıyısındaki tatil beldelerinde geçiren İstanbulluların, dönüşe geçmesiyle Tekirdağ'dan İstanbul yönüne doğru yoğunluk yaşanıyor.
Tekirdağ'dan İstanbul yönüne araç yoğunluğu - 2
Marmaraereğlisi ilçesindeki ışıklı kavşaklarda, zaman zaman 2 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluştu.
Tekirdağ'dan İstanbul yönüne araç yoğunluğu - 3
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, yoğun araç trafiğinin yaşandığı kavşaklarda önlem aldı.
Tekirdağ'dan İstanbul yönüne araç yoğunluğu - 4
Ekipler, trafik akışını sağlamak için çalışmalarını sürdürürken, dronla da havadan kontrol yapılıyor.
Tekirdağ'dan İstanbul yönüne araç yoğunluğu - 5
Tekirdağ'dan İstanbul yönüne araç yoğunluğu - 6
Tekirdağ'dan İstanbul yönüne araç yoğunluğu - 7
Tekirdağ'dan İstanbul yönüne araç yoğunluğu - 8

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