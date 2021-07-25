Tekirdağ'dan İstanbul yönüne araç yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilini Marmara ve Ege Denizi kıyılarında geçirip İstanbul'a dönüşe geçen tatilciler, Tekirdağ'da araç yoğunluğu oluşturdu.
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DHA 25.07.2021 - 14:12
Bayram tatilini, Marmara Denizi'ndeki adalar ile Çanakkale ve Edirne'nin Saros Körfezi kıyısındaki tatil beldelerinde geçiren İstanbulluların, dönüşe geçmesiyle Tekirdağ'dan İstanbul yönüne doğru yoğunluk yaşanıyor.
Marmaraereğlisi ilçesindeki ışıklı kavşaklarda, zaman zaman 2 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluştu.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, yoğun araç trafiğinin yaşandığı kavşaklarda önlem aldı.
Ekipler, trafik akışını sağlamak için çalışmalarını sürdürürken, dronla da havadan kontrol yapılıyor.
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