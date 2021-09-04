Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük treni minibüse çarptı: 6 ölü

Tekirdağ'da yük treni hemzemin geçitte servis minibüsüne çarptı. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi, 7 kişi de yaralandı.

NTV Haber - DHA 04.09.2021 - 11:45

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük treni minibüse çarptı: 6 ölü - 1

Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'nde Edirne'den İstanbul yönüne giden yük treni hemzemin geçitte fabrikaya işçi taşıyan servis minibüsüne çarptı.

Hemzemin geçitteki kaza kamerada (Tıkla İzle)

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük treni minibüse çarptı: 6 ölü - 2
Çarpmanın etkisiyle minibüs uzun süre sürüklendi. Araçta bulunan 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük treni minibüse çarptı: 6 ölü - 3
Yaralılar ambulanslarla Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Tren seferleri uzun süre yapılamadı.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük treni minibüse çarptı: 6 ölü - 4

TCDD'DEN AÇIKLAMA

Kazayla ilgili TCDD'den yapılan açıklamada, hemzemin geçidin bariyerli, flaşörlü, korumalı olduğu olay anında da bariyerlerin yaya ve araç girişine kapalı olduğu belirtildi.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük treni minibüse çarptı: 6 ölü - 5
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük treni minibüse çarptı: 6 ölü - 6
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük treni minibüse çarptı: 6 ölü - 7
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük treni minibüse çarptı: 6 ölü - 8
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük treni minibüse çarptı: 6 ölü - 9

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