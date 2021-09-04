Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük treni minibüse çarptı: 6 ölü

Tekirdağ'da yük treni hemzemin geçitte servis minibüsüne çarptı. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi, 7 kişi de yaralandı. Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'nde Edirne'den İstanbul yönüne giden yük treni hemzemin geçitte fabrikaya işçi taşıyan servis minibüsüne çarptı.\nHemzemin geçitteki kaza kamerada (Tıkla İzle) Çarpmanın etkisiyle minibüs uzun süre sürüklendi. Araçta bulunan 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Tren seferleri uzun süre yapılamadı. Kazayla ilgili TCDD'den yapılan açıklamada, hemzemin geçidin bariyerli, flaşörlü, korumalı olduğu olay anında da bariyerlerin yaya ve araç girişine kapalı olduğu belirtildi.