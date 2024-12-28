Tekirdağ'ın zirvesi beyazlara büründü: Kar yağışının tadını çıkardılar
Tekirdağ'ın yüksek kesimlerindeki Ganos Dağları, kar yağışıyla beyaz örtüye büründü. Bazı vatandaşlar kar keyfi yaşamak için bölgeye gitti. Beyaz örtü ile kaplanan alanlar havadan görüntülendi.
Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Ganos Dağları ve çevresindeki yüksek kesimlerde etkili oldu. Sabah saatlerinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaşırken, civar köyleri ve dağın etekleri adeta beyaz bir tabloyu andırıyordu.