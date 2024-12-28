Tekirdağ'ın zirvesi beyazlara büründü: Kar yağışının tadını çıkardılar

VATANDAŞLARDAN KAR YAĞIŞINA İLGİ

Karlı bölgelere gezmeye giden Ferit Albay, Meteoroloji'nin uyarılarına rağmen bu kadar etkili bir yağış beklemediğini söyledi. Elbay, "Meteoroloji uyarı yapmıştı ama bu kadar tahmin etmiyordum. Ganos Dağları'na kar yağdığını duyduk, buraya fotoğraf çekmeye geldik. Hem de karda eğleniyoruz, çok güzel oldu. Uzun zamandır böyle güzel bir kar yağmamıştı" ifadelerini kullandı.