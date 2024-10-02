"Tekirdağlı Batman" film karakteri gibi yaşıyor: "En çok çocuklar tepki veriyor"
Tekirdağ'da yaşayan 29 yaşındaki Ersin Çiçek, film karakteri "Batman"den ilham alarak giydiği kostümü ve modifiye motosikletiyle görenlerin dikkatini çekiyor.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde özel sektörde çalışan Ersin Çiçek, izlediği Batman filmleri sonrası karaktere hayranlık duymaya başladı.
Bir yıl önce Batman karakteri kostümü siparişi veren Çiçek, motosikletini de karakterin filmlerde kullandığı şekilde modifiye ettirdi.