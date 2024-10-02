"Tekirdağlı Batman" film karakteri gibi yaşıyor: "En çok çocuklar tepki veriyor"

"TRAFİKTE KORNAYA BASARAK SELAM VERİYORLAR"

Özellikle çocukların yüzündeki gülümsemeyi gördüğünde mutlu olduğunu dile getiren Çiçek, bu şekilde gezmeye devam edeceğini aktardı.

Çiçek, insanların kendisini gördüğünde farklı tepkiler verdiklerini anlatarak, "Neredeyse bütün araçların yanından geçerken hepsi kornaya basıyor. Bazıları 'Batman' diye çığlık atıyor. Çoğu film üzerinden bana göndermeler yapıyor. En çok çocuklar tepki veriyor, koşarak gelip sarılıyorlar. Ben de onlar sarıldığında duygulanıyorum. Güzel tepkiler alıyorum." ifadesini kullandı.

Daha fazla özgün içerik üreteceğini ve profesyonel videolar çekeceğini aktaran Çiçek, hayallerinden birinin yeniden çekilmesi durumunda Batman filminde yer almak olduğunu söyledi.