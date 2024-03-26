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Tekkeköy Belediyesi hangi partide? Tekkeköy Belediye başkanı kimdir? Tekkeköy Belediye başkan adayları

Tekkeköy Belediyesi hangi partide? Tekkeköy Belediye Başkanı kimdir? Tekkeköy Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Samsun Tekkeköy Belediyesini hangi parti kazandı ve Samsun Tekkeköy Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Samsun Tekkeköy yerel seçim sonuçları..

Tekkeköy Belediyesi hangi partide? Tekkeköy Belediye başkanı kimdir? Tekkeköy Belediye başkan adayları - 1

TEKKEKÖY BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Samsun'un Tekkeköy Belediyesini 17.221 alınan oy ve %50.41 oy oranı ile AK Parti adayı Hasan Togar kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları
  • AK Parti%50.41
  • İyi Parti%38.32
  • CHP%8.67
  • Saadet Partisi%1.29
  • ÖZCAN BÜYÜK%0.64
  • DP%0.29
  • Diğer%0.37

TÜRKİYE HABERLERİ

Tekkeköy Belediyesi hangi partide? Tekkeköy Belediye başkanı kimdir? Tekkeköy Belediye başkan adayları - 2

TEKKEKÖY BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Tekkeköy Belediyesi Başkanı Hasan Togar Kimdir?

01.11.1969′da Tekkeköy’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Tekkeköy’de tamamladı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi 3. sınıfta okurken 19 Mayıs Üniversitesi Spor Akademisi bölümünü kazandı ve bu bölümü okudu.

Emekli bir anne babanın 2 oğlundan birisidir. Togar, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Tekkeköy Belediyesi hangi partide? Tekkeköy Belediye başkanı kimdir? Tekkeköy Belediye başkan adayları - 3

TEKKEKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • MUSTAFA CANDAL
  • HASAN TOGAR
  • EYÜP ELMAS
  • İSA ŞÜKÜR
  • MERVE ÇAM
  • EMİNE YÜRÜKCÜ
  • UMİT KILIÇ
  • FATİH KILIÇ
  • CEMAL PALA
  • ÖZCAN BÜYÜK
  • İSMAİL KARADEMİR
  • KÜBRA KÖSE
Tekkeköy Belediyesi hangi partide? Tekkeköy Belediye başkanı kimdir? Tekkeköy Belediye başkan adayları - 4

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