Tekkeköy Belediyesi hangi partide? Tekkeköy Belediye başkanı kimdir? Tekkeköy Belediye başkan adayları
Tekkeköy Belediyesi hangi partide? Tekkeköy Belediye Başkanı kimdir? Tekkeköy Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Samsun Tekkeköy Belediyesini hangi parti kazandı ve Samsun Tekkeköy Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Samsun Tekkeköy yerel seçim sonuçları..
TEKKEKÖY BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Samsun'un Tekkeköy Belediyesini 17.221 alınan oy ve %50.41 oy oranı ile AK Parti adayı Hasan Togar kazanmıştır.Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%50.41
- İyi Parti%38.32
- CHP%8.67
- Saadet Partisi%1.29
- ÖZCAN BÜYÜK%0.64
- DP%0.29
- Diğer%0.37