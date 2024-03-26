Tekkeköy Belediyesi hangi partide? Tekkeköy Belediye başkanı kimdir? Tekkeköy Belediye başkan adayları

TEKKEKÖY BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Tekkeköy Belediyesi Başkanı Hasan Togar Kimdir?





01.11.1969′da Tekkeköy’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Tekkeköy’de tamamladı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi 3. sınıfta okurken 19 Mayıs Üniversitesi Spor Akademisi bölümünü kazandı ve bu bölümü okudu.



Emekli bir anne babanın 2 oğlundan birisidir. Togar, evli ve 4 çocuk babasıdır.