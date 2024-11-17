Teklif yeni haftada Meclis’e gelecek: Yetkisiz çakar kullananlara yeni cezalar yolda
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni haftada iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren kanun teklifini görüşecek. TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek yeni kanun teklifi, yetkisiz çakar kullananların ehliyetlerine 30 gün el konulması ile araçların da aynı süreyle trafikten men edilmesini kapsıyor. Teklif, ruhsatsız silah kullanımının cezasının artırılmasını da içeriyor.
TBMM Genel Kurulu, yetkisiz çakar kullananlara 96 bin lira para cezası verilmesini de içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak.
Edinilen bilgiye göre, haftalık çalışmasına 19 Kasım Salı günü başlayacak Genel Kurul, iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren, Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni ele alacak.