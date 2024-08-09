Teknedeki buzlukta cesedi bulunmuştu: Cinayette sır perdesi aralandı
İzmir'de Karşıyaka ilçesinde, balıkçı barınağındaki bir teknenin buzluğunda cesedi bulunan 26 yaşındaki Hilmiye Tuğba Esgin'in ölümüyle ilgili gözaltına alınan tekne sahibi Şenol A., eşi Belgin A. ve teknede tamir işleriyle uğraşan Kubilay B.A., adliyeye sevk edildi. Başta suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerden Şenol A.'nın, sorgusunda cinayeti itiraf edip, olayında kıskançlık sonucu çıkan tartışmada gerçekleştiğini söylediği öğrenildi. Şenol A. tutuklanırken, eşi Belgin A. ile Kubilay B.A. serbest bırakıldı.
Olay, Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı İskelesi yakınlarındaki balıkçı barınağında meydana geldi.