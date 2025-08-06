Teknesi parçalanmış olarak bulundu: Denizde kaybolan Halit Yukay'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Yunanistan'a gitmek için Yalova'da denize açılan ve Marmara Denizi'nde teknesi parçanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları hız kazanırken, yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Teknesi parçalanmış olarak bulundu: Denizde kaybolan Halit Yukay'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı - 1

Denizcilik sektörünün tanınan isimlerinden biri olan Halit Yukay, Yalova'dan Yunanistan'ın Mikonos Adası'na doğru denize açıldıktan sonra kayıplara karıştı.

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Teknesi parçalanmış olarak bulundu: Denizde kaybolan Halit Yukay'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı - 2

"Graywolf" adlı yatı Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunurken, ünlü iş insanını arama çalışmaları devam ediyor.

Teknesi parçalanmış olarak bulundu: Denizde kaybolan Halit Yukay'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı - 3

ARAMA ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI

Denizin daha elverişli hale gelmesiyle birlikte hem açık deniz hem de kıyı hattında arama faaliyetleri artırıldı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin yanı sıra bölgede bulunan balıkçı teknelerinin de koylar, kayalık alanlar ve kıyı boyunca arama çalışmalarına destek verdiği öğrenildi.

Teknesi parçalanmış olarak bulundu: Denizde kaybolan Halit Yukay'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı - 4

YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Küçük yaşlardan itibaren denizciliğe gönül veren Halit Yukay'ın kaybolduktan sonra sosyal medyada yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Yukay, deniz ve tekne tutkusunu anlatıyor.

Ayrıca Yukay'ın dün sabah Yalova'daki marinadan çıkış anlarının görüntüleri ortaya çıktı.

Teknesi parçalanmış olarak bulundu: Denizde kaybolan Halit Yukay'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı - 5

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada, olayla ilgili Acil Çağrı Merkezi'ne ilk ihbarın 4 Ağustos'ta 23.40 sıralarında geldiği belirtildi.

Halit Yukay'dan haber alınamadığına yönelik ihbar üzerine Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin bölgeye yönlendirildiği aktarılan açıklamada, 5 Ağustos Salı günü saat 14.30 sularında Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarındaki bir ticari gemiden de deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğüne ilişkin çağrı alındığı ifade edildi.

Dalış timinin yarı batık tekne içinde arama yapıldığı ancak herhangi bir bulguya rastlanamadığını belirten valilik gün boyunca, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bir helikopter, bir dalış timi, 7 yüzer unsurla arama kurtarma faaliyetinin devam ettiğini açıkladı.

Açıklamada, olaya ilişkin adli tahkikatın Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

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