Teknesi parçalanmış olarak bulundu: Denizde kaybolan Halit Yukay'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada, olayla ilgili Acil Çağrı Merkezi'ne ilk ihbarın 4 Ağustos'ta 23.40 sıralarında geldiği belirtildi.

Halit Yukay'dan haber alınamadığına yönelik ihbar üzerine Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin bölgeye yönlendirildiği aktarılan açıklamada, 5 Ağustos Salı günü saat 14.30 sularında Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarındaki bir ticari gemiden de deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğüne ilişkin çağrı alındığı ifade edildi.

Dalış timinin yarı batık tekne içinde arama yapıldığı ancak herhangi bir bulguya rastlanamadığını belirten valilik gün boyunca, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bir helikopter, bir dalış timi, 7 yüzer unsurla arama kurtarma faaliyetinin devam ettiğini açıkladı.

Açıklamada, olaya ilişkin adli tahkikatın Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü kaydedildi.