Teknik çalışmalar başladı: Türkiye'de elektronik seçim için ilk adım
Türkiye'de, elektronik seçim sistemine geçilebilmesi için Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) uzmanların da yer aldığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından oluşturulan çalışma grubu, teknik çalışmalara başladı. Yurt dışından örnekler incelenerek bilgisayar ve yazılım altyapısı oluşturulacak.
Türkiye'de elektronik oylama, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun gereği, sadece yurt dışındaki seçmenler için kullanılabiliyor.
Yasada bu konuda düzenleme var ancak bugüne kadar elektronik oylama yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler için henüz uygulanmadı.