TEKNOFEST Adana'da kapılarını açtı
Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Bayraktar TB3 ve insansız savaş uçaklarından ANKA-3 halka açık ilk uçuş gösterisini yapacaklar.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen festival kapılarını açtı.