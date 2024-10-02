TEKNOFEST Adana'da kapılarını açtı

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Bayraktar TB3 ve insansız savaş uçaklarından ANKA-3 halka açık ilk uçuş gösterisini yapacaklar.

TEKNOFEST Adana'da kapılarını açtı - 1

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen festival kapılarını açtı.

TÜRKİYE HABERLERİ

TEKNOFEST Adana'da kapılarını açtı - 2

TEKNOFEST, sabah saatlerinde ilk ziyaretçileriyle buluştu.

TEKNOFEST Adana'da kapılarını açtı - 3

Kentte ilk kez organize edilen festivalde ileri teknoloji simülasyonlarından, bilimsel atölyelere ve sergilere kadar her yaştan katılımcı için etkinlik programı yer alıyor.

TEKNOFEST Adana'da kapılarını açtı - 4

Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, HÜRKUŞ, HÜRJET, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB3, Jandarma Çelik Kanatlar ve atak helikopterinin gökyüzüyle buluşacağı festivalde, üzüm salkımı ve paramotor gösterisi ile paraşüt atlayışı yapılacak.

TEKNOFEST Adana'da kapılarını açtı - 5

Festival boyunca öğrencilerle ilk uçuş etkinliği de gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST Adana'da kapılarını açtı - 6

HALKA AÇIK İLK UÇUŞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bayraktar TB3 ve ANKA III'ün halka açık ilk uçuş gösterisini TEKNOFEST Adana'da yapacağını bildirdi.

TEKNOFEST Adana'da kapılarını açtı - 7

50 YARIŞMAYA 1 MİLYON 650 BİN YARIŞMACI BAŞVURDU

Festival kapsamında düzenlenen 50 yarışmaya, 790 bin takım ve 1 milyon 650 binden fazla yarışmacı başvurdu.

TEKNOFEST Adana'da kapılarını açtı - 8

4 gün sürecek festivalde, TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi, TEKNOFEST Proje Sergi Alanı, Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması, E-Ticaret Hackathonu, TEKNOFEST Drone Şampiyonası, World Drone Cup Yarışmaları ve Uluslararası Buluş Fuarı yapılacak.

TEKNOFEST Adana'da kapılarını açtı - 9

Projelerini hayata geçirebilmeleri için 55 milyon lira destek alan takımlardan dereceye girenler, toplam 31 milyon lirayı bulan ödüllerini TEKNOFEST ana sahnesinde alacak.

TEKNOFEST Adana'da kapılarını açtı - 10

DİJİTAL YOLCULUK

TEKNOFEST 2024'te oluşturulacak "Köklerden Geleceğe: TEKNOFEST Dijital Evren" deneyim alanı, katılımcıları Anadolu'dan çıkan bilim insanlarının izinde dijital yolculuğa götürecek.

TEKNOFEST Adana'da kapılarını açtı - 11

Festivalde katılımcılar, "Zaferin İzinde: Çanakkale Dijital Deneyim Alanı"nda Mehmetçiğin Çanakkale cephesindeki zorlu mücadelesini simülasyonda yaşayacak, "TEKNOFEST Zaman Tüneli"nde de organizasyonun tarihini keşfedecek.

TEKNOFEST Adana'da kapılarını açtı - 12

DİĞER ETKİNLİKLER

Festival ana sahnesinde "Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa" ve Kültür ve Medeniyet Vakfı'nın etkinliği düzenlenecek.

TEKNOFEST Adana'da kapılarını açtı - 13

Çocuk sahnesinde de "Bilim Gösterisi", "Sahne Senin Çocuk", "Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa", "HÜRKUŞ-GÖKBEY Müzikali", "Ege ile Gaga" etkinlikleri ile ödüllü bilgi yarışmaları yer alacak.

TEKNOFEST Adana'da kapılarını açtı - 14

Katılımcılar gün boyunca "Güneş Gözlemi", "Planetaryum", Uzay Temalı Çocuk Parkı", "Simülasyon Deneyim Alanları", "Kara ve Hava Araçları Sergisi", "Hareketli Kara Araçları Sergisi", "Sıcak Hava Balonu", "Bigg Çadırı", "Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu Çadırı" ve "Pedallı Uçuş Etkinliği"ni deneyimleyebilecek.

TEKNOFEST Adana'da kapılarını açtı - 15

Festival heyecanına ortak olmak isteyen ziyaretçiler, kayıtlarını TEKNOFEST internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden yapabiliyor.

TEKNOFEST Adana'da kapılarını açtı - 16
TEKNOFEST Adana'da kapılarını açtı - 17
TEKNOFEST Adana'da kapılarını açtı - 18
TEKNOFEST Adana'da kapılarını açtı - 19
TEKNOFEST Adana'da kapılarını açtı - 20
TEKNOFEST Adana'da kapılarını açtı - 21
TEKNOFEST Adana'da kapılarını açtı - 22
TEKNOFEST Adana'da kapılarını açtı - 23
TEKNOFEST Adana'da kapılarını açtı - 24
TEKNOFEST Adana'da kapılarını açtı - 25
TEKNOFEST Adana'da kapılarını açtı - 26
TEKNOFEST Adana'da kapılarını açtı - 27
TEKNOFEST Adana'da kapılarını açtı - 28
TEKNOFEST Adana'da kapılarını açtı - 29
TEKNOFEST Adana'da kapılarını açtı - 30
TEKNOFEST Adana'da kapılarını açtı - 31
TEKNOFEST Adana'da kapılarını açtı - 32
TEKNOFEST Adana'da kapılarını açtı - 33
TEKNOFEST Adana'da kapılarını açtı - 34
TEKNOFEST Adana'da kapılarını açtı - 35
TEKNOFEST Adana'da kapılarını açtı - 36
DAHA FAZLA GÖSTER