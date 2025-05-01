TEKNOFEST heyecanı KKTC'de
TEKNOFEST, bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenleniyor. Yurt dışında ikinci kez kapılarını açan TEKNOFEST, 4 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.
TEKNOFEST KKTC, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde 132 paydaş kurumla birlikte düzenleniyor.
Etkinliğin paydaş kurumları arasında Türkiye'nin milli teknoloji ekosisteminde kritik rol oynayan bakanlıklar, başkanlıklar, kamu ve özel sektör kuruluşları, akademik kurumlar ve medya şirketleri yer alıyor.
İlki 2018 yılında hayata geçirilen etkinlik, bu yıl yurt dışında 2. kez, toplamda 11. kez düzenleniyor.
100 bin metrekare alan üzerine kurulu TEKNOFEST KKTC, 4 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.