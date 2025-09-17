TEKNOFEST İstanbul başladı: SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları sahnede

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Atatürk Havalimanı'nda başladı. Türkiye'nin savunma sanayi araçlarının sahne alacağı, birçok yarışma ve etkinliğin düzenleneceği festivalde SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları da gösteri yapacak.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 13. kez İstanbul'da bugün kapılarını açtı.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başlayan festival, 21 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Bu yılki teknoloji yarışmalarına hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen 565 binden fazla takım ve 1 milyon 100 bin yarışmacı başvurdu.

TEKNOFEST, havacılık ve savunma sanayisinin gözde araçlarını da sergiliyor. SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, festivalde gösteri yapacak; F-16 savaş uçakları ise uçuş gerçekleştirecek.

Etkinlikte ayrıca ATAK helikopterleri, Hürkuş, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI yer alıyor.

21 Eylül'de sona erecek olan festivalde, ziyaretler 09.00-19.00 saatleri arasında yapılacak.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar "Ortaya koyulan onca emeğin, kırılan bunca rekorun tek bir amacı var. O da gençlerimize hayallerini gerçeğe dönüştürebildiklerini göstermektir. İşte bizim kutlu mücadelemiz, TEKNOFEST kuşağının özgüvenini diriltmektir." dedi.

Bayraktar "Dünya pusulasını yitirmiş bir gemi gibi korkunç bir karanlığa sürükleniyor. Adalet ve ahlakın olmadığı, insan onurunun hiçe sayıldığı karanlık bir çağa tanıklık ediyoruz. Gözlerimiz önünde modern çağın en acımasız soykırımı yaşanıyor. Gazze'de bebekler, çocuklar, masum insanlar katlediliyor. Bir yerde bebekleri öldürmek meşru görülüyorsa, orada ahlaki bir sınır kalmamıştır." ifadesini kullandı.

"Bizim davamız bu zülme dur diyecek caydırıcı güce ulaşmaktır" diyen Bayraktar "Tüm kalbimle inanıyorum ki, medeniyetimizin bize emrettiği merhamet ve adaleti, üzerimize düşen vazifeyi hakkıyla yerine getirdiğimizde iyilik muhakkak kazanacak. Tam da bu nedenle milli teknoloji hamlesi, sadece daha akıllı roketler sistemler yapmak değildir. Bizim davamız bu zülme dur diyecek caydırıcı güce ulaşmaktır." sözlerini söyledi.

Bayraktar "Milli Teknoloji Hamlesi'nin tek bir gayesi var. Bizler burada sadece parlak fikirleri ve yeni icatları görmüyoruz. O fikirleri, çeliğe, koda, ürüne dönüştüren usta elleri ve zihinleri görüyoruz. Yarın bu ürünleri üretecek, atölyelerde geliştirecek on binlerce gencimizi görüyoruz. Bu yarışmalardaki her bir proje, yarının dünyasına damga vuracak teknoloji şirketlerinin habercisidir." açıklamasında bulundu.

Bayraktar "Sosyal medyasından, arama motoruna, attığımız adımdan damarlarımızdaki nabza kadar bu teknoloji insanlığı örümcek ağına hapsetmiş bir halde. TEKNOFEST kuşağı, kendi cevabını verdi. Türkiye'nin sosyal medyası N-Sosyal'i hayata geçirdi. Sizlere bir müjde daha vermek istiyorum. TEKNOFEST kuşağı yeni bir adım daha attı. "Küre - Yeni Dijital Ansiklopedi" Küre, yapay zeka destekli, açık kaynaklı ama güvenilir bir referans kaynağı olacak." dedi.

Bayraktar sözlerini "Sizlerden tek şey istiyoruz. Her bir projeniz bu aziz milletin tam bağımsızlığı yolunda atılmış bir adımdır. Sizin göreviniz sadece ülkemizin değil, çöken bu dünya düzenini yeniden inşa etmektir. Gelin şimdi hep birlikte bu tarihe not düşelim. Gelin, tam bağımsız ve müreffeh Türkiye idealini hep birlikte inşa edelim. Gelin bu coşkuyla, bu iradeyle ülkemizi hep birlikte zirveye taşıyalım. Gelecek bizimdir, gelecek TEKNOFEST kuşağınındır, gelecek Türkiye'nindir." diyerek tamamladı.

