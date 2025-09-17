TEKNOFEST İstanbul başladı: SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları sahnede

MÜJDE VERDİ



Bayraktar "Sosyal medyasından, arama motoruna, attığımız adımdan damarlarımızdaki nabza kadar bu teknoloji insanlığı örümcek ağına hapsetmiş bir halde. TEKNOFEST kuşağı, kendi cevabını verdi. Türkiye'nin sosyal medyası N-Sosyal'i hayata geçirdi. Sizlere bir müjde daha vermek istiyorum. TEKNOFEST kuşağı yeni bir adım daha attı. "Küre - Yeni Dijital Ansiklopedi" Küre, yapay zeka destekli, açık kaynaklı ama güvenilir bir referans kaynağı olacak." dedi.

" GELECEK TÜRKİYE'NİNDİR"

Bayraktar sözlerini "Sizlerden tek şey istiyoruz. Her bir projeniz bu aziz milletin tam bağımsızlığı yolunda atılmış bir adımdır. Sizin göreviniz sadece ülkemizin değil, çöken bu dünya düzenini yeniden inşa etmektir. Gelin şimdi hep birlikte bu tarihe not düşelim. Gelin, tam bağımsız ve müreffeh Türkiye idealini hep birlikte inşa edelim. Gelin bu coşkuyla, bu iradeyle ülkemizi hep birlikte zirveye taşıyalım. Gelecek bizimdir, gelecek TEKNOFEST kuşağınındır, gelecek Türkiye'nindir." diyerek tamamladı.