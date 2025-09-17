İstanbul'da TEKNOFEST heyecanı! 2025 TEKNOFEST İstanbul nerede, ziyaret saatleri kaç?

TEKNOFEST'te sadece yarışmalar olmayacak. Ayrıca; hava gösterileri, çeşitli sergiler ve atölyeler, simülasyonlu deneyim alanları, planetaryum, fuar etkinlikleri, uçuş etkinlikleri gibi deneyimler yer alacak.



Ziyaretçiler festival alanına 09.00-19.00 saatleri arasında giriş çıkış yapabilecekler. 7 yaş altı çocuklar için kayıt gerekmiyor.