İstanbul'da TEKNOFEST heyecanı! 2025 TEKNOFEST İstanbul nerede, ziyaret saatleri kaç?
TEKNOFEST İstanbul heyecanı başlıyor. KKTC ve Mavi Vatan'ın ardından Havacılık, Uzay ve Teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Festivalde teknoloji yarışmalarının yanı sıra gösteriler, fuar etkinlikleri gibi aktiviteler de olacak. Ziyaretçiler için TEKNOFEST İstanbul kayıt ekranı aktif durumda. İşte, TEKNOFEST tarihleri...
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde 17 Eylül günü İstanbul'da başlayan TEKNOFEST İstanbul için kayıtlar sürüyor. Festival kapsamında 58 ana ve 137 alt kategoride yarışmalar düzenlenecek. TEKNOFEST İstanbul adresi neresi?