İstanbul'da TEKNOFEST heyecanı! 2025 TEKNOFEST İstanbul nerede, ziyaret saatleri kaç?

TEKNOFEST İstanbul heyecanı başlıyor. KKTC ve Mavi Vatan'ın ardından Havacılık, Uzay ve Teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Festivalde teknoloji yarışmalarının yanı sıra gösteriler, fuar etkinlikleri gibi aktiviteler de olacak. Ziyaretçiler için TEKNOFEST İstanbul kayıt ekranı aktif durumda. İşte, TEKNOFEST tarihleri...

İstanbul'da TEKNOFEST heyecanı! 2025 TEKNOFEST İstanbul nerede, ziyaret saatleri kaç? - 1

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde 17 Eylül günü İstanbul'da başlayan TEKNOFEST İstanbul için kayıtlar sürüyor. Festival kapsamında 58 ana ve 137 alt kategoride yarışmalar düzenlenecek. TEKNOFEST İstanbul adresi neresi?

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da TEKNOFEST heyecanı! 2025 TEKNOFEST İstanbul nerede, ziyaret saatleri kaç? - 2

TEKNOFEST İSTANBUL NE ZAMAN, NEREDE OLACAK?

Havacılık, uzay ve teknoloji festivali olarak bilinen TEKNOFEST, İstanbul'da düzenleniyor. Festival, 17-21 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. Ziyaretçiler kayıt ekranından başvuruda bulunmalılar.

İstanbul'da TEKNOFEST heyecanı! 2025 TEKNOFEST İstanbul nerede, ziyaret saatleri kaç? - 3

TEKNOFEST'te sadece yarışmalar olmayacak. Ayrıca; hava gösterileri, çeşitli sergiler ve atölyeler, simülasyonlu deneyim alanları, planetaryum, fuar etkinlikleri, uçuş etkinlikleri gibi deneyimler yer alacak.

Ziyaretçiler festival alanına 09.00-19.00 saatleri arasında giriş çıkış yapabilecekler. 7 yaş altı çocuklar için kayıt gerekmiyor.

İstanbul'da TEKNOFEST heyecanı! 2025 TEKNOFEST İstanbul nerede, ziyaret saatleri kaç? - 4

TEKNOFEST YARIŞMALARININ ÖDÜLLERİ

TEKNOFEST İstanbul'da yarışacak katılımcılar 58 ana, 137 alt kategoride performans sergileyecekler. Yarışmaların ön elemesini geçen takımlara 85 milyon TL’nin üzerinde maddi destek sunulacak.

Dereceye girenlere toplam 65 milyon üzerinde ödül verilecek. Yarışmacılara ayrıca geniş malzeme desteği imkanı da sağlanıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER