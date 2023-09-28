TEKNOFEST İzmir'de, ikinci gün etkinlikleri başladı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir'de ikinci gün etkinlikleri başladı.

TEKNOFEST İzmir'de, ikinci gün etkinlikleri başladı - 1

Çiğli Havaalanı'ndaki TEKNOFEST'in ikinci gününde ana sahnede "Hayata Bağlan Korosu", "Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa", "Hürkuş ve Gökbey Müzikali", "Sahne Senin", Uçan Çocuklar Akrobasi Gösterisi" takip edilebilecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

TEKNOFEST İzmir'de, ikinci gün etkinlikleri başladı - 2

Ziyaretçiler, dün olduğu gibi "Dikey Rüzgar Tüneli", "İklim Tüneli", "Güneş Gözlemi", "Planetaryum", "Uzay Temalı Çocuk Parkı", "Simülasyon Deneyim Alanları", "Paydaş-Sponsor Katılımcı Stant Aktiviteleri", "Kara ve Hava Araç Sergisi", "Sıcak Hava Balonu" ve "Pedallı Uçuş Etkinliği"ni deneyimleyebilecek.

TEKNOFEST İzmir'de, ikinci gün etkinlikleri başladı - 3

"TEKNOFEST Bilim Sokağı Atölyeleri" ile paydaş ve sponsorların düzenlediği katılımcı atölyeleri de gün boyunca sürecek.

TEKNOFEST İzmir'de, ikinci gün etkinlikleri başladı - 4

TEKNOFEST Girişim Yarışması kapsamında "Turizm Teknolojileri ve Oyun" "Çevre, Enerji ve İklim Teknolojileri", "Engelsiz Yaşam Teknolojileri" ve "Sağlık ve İyi Yaşam Teknolojileri" alanlarındaki girişimlerin tanıtılacağı etkinlikte Deneyap kapsamında da ülke genelinden başarılı öğrencilerin oluşturduğu takımlar "Makeathon" ve "Fikir Maratonu"nda mücadele edecek.

TEKNOFEST İzmir'de, ikinci gün etkinlikleri başladı - 5

İzleyicilerin dün ilgiyle takip ettiği hava gösterileri bugün de sürecek.

TEKNOFEST İzmir'de, ikinci gün etkinlikleri başladı - 6

Saat 10.00'da paraşüt atlayışları ile başlayan gösterilerde gün içinde Türk Yıldızları, Solotürk, Gyrocopter, Bayraktar TB2, BEL-429 (Üzüm Salkımı), Bayraktar Akıncı, S-70 (Çelik Kanatlar), Paramotor, AB-412 (SGM), T-129 Atak Helikopteri gökyüzünde heyecan veren gösteriler sunacak.

TEKNOFEST İzmir'de, ikinci gün etkinlikleri başladı - 7

MİLLİ UÇAK MOTORU VİTRİNE ÇIKTI

TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI), Anadolu Ajansının (AA) 9'uncu kez global iletişim ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST İzmir'de havacılık sanayisi için geliştirdiği motor çözümlerini tanıttı.

Şirketin bir süredir üzerinde çalıştığı milli turbofan motoru TEI-TF6000'in ilk motor bütünü de festival kapsamında sergilendi.

TEKNOFEST İzmir'de, ikinci gün etkinlikleri başladı - 8

TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TEKNOFEST Ankara'da bir sonraki festivale bir prototip yetiştirme hedefini ortaya koyduklarını ve bunu başardıklarını söyledi.

Prototipe aksesuar, kablaj ve boruların ekleneceğini ifade eden Akşit, "Ekibimiz ciddi bir özveriyle, mümkün olduğunca hızlı çalışıyor. Gece-gündüz demeden yürütülen çalışmalarla fuara gelmeden bir gün önce son halini aldı. Takvim baskısı da bütün ekibimizde var. Devletimizin ihtiyacı var. İnşallah çalıştığını da uçtuğunu da görürüz." dedi.

Her yeni motorda tasarım, plastik model çıkarılması, fuar modeli oluşturulması, gerçek prototip ortaya konulması, gerçek motor üretimi ve uçuş süreçlerini izlediklerini anlatan Akşit, TF6000 motorunun da geliştirme sürecinin erken aşamalarında bulunduğunu söyledi.

Motor sesinin ne zaman duyulacağı sorusuna Akşit, "Tarih vermeyeyim. Mümkün olduğu kadar hızlı çalışıyoruz. Geçen TEKNOFEST'ten bu TEKNOFEST'e birkaç ay içinde birkaç parçadan ete emeğe bürünmüş bir motor şekline geldi. İnşallah çok sürmeyecektir. Bu süre çok olmasın diye ekibimiz bütün gücüyle çalışıyor." yanıtını verdi.

TEKNOFEST İzmir'de, ikinci gün etkinlikleri başladı - 9

"DÖNÜM NOKTASI OLACAK"

Savunma sanayisinde roket ve elektrik motorları dışında ihtiyaç duyulan İHA, helikopter ve uçak motorları bulunduğuna işaret eden Akşit, yürüttükleri çalışmalarla ülkenin İHA ve helikopter motor teknolojilerini kazandığını belirtti.

Mahmut Akşit, "Uçak motoru teknolojisi kalmıştı. Bu motor Türkiye'nin artık uçak motoru teknolojisini de kazandığının teyidi olacak. Öyle önemli bir dönüm noktası. Teknolojiyi kazandıktan sonra daha büyüğünü ya da küçüğünü yapmak zaman, para ve projelendirme meselesi oluyor. Önemli olan önce teknolojiyi kazanmak. Ondan sonra mümkün olduğu kadar hızlı ihtiyaç duyulan uygulamalara göre bunları uyarlayabileceğiz." diye konuştu.

TEKNOFEST İzmir'de, ikinci gün etkinlikleri başladı - 10

İşte TEKNOFEST'in ikinci gününden kareler...

TEKNOFEST İzmir'de, ikinci gün etkinlikleri başladı - 11
TEKNOFEST İzmir'de, ikinci gün etkinlikleri başladı - 12
TEKNOFEST İzmir'de, ikinci gün etkinlikleri başladı - 13
TEKNOFEST İzmir'de, ikinci gün etkinlikleri başladı - 14
TEKNOFEST İzmir'de, ikinci gün etkinlikleri başladı - 15
TEKNOFEST İzmir'de, ikinci gün etkinlikleri başladı - 16
TEKNOFEST İzmir'de, ikinci gün etkinlikleri başladı - 17
TEKNOFEST İzmir'de, ikinci gün etkinlikleri başladı - 18
TEKNOFEST İzmir'de, ikinci gün etkinlikleri başladı - 19
TEKNOFEST İzmir'de, ikinci gün etkinlikleri başladı - 20
TEKNOFEST İzmir'de, ikinci gün etkinlikleri başladı - 21
TEKNOFEST İzmir'de, ikinci gün etkinlikleri başladı - 22
TEKNOFEST İzmir'de, ikinci gün etkinlikleri başladı - 23
TEKNOFEST İzmir'de, ikinci gün etkinlikleri başladı - 24
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