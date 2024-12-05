Teknolojinin gelişmesiyle kaybolan meslekler arasına girdi: Yetiştirmek için çırak bile bulamıyorum
Kaybolmaya yüz tutmuş elekçilik mesleğinin son temsilcileri arasında yer alan 42 yaşındaki Erkan Gözübüyük, henüz 10 yaşında iken ustasından öğrendiği mesleğini 32 yıldır severek sürdürüyor.
Gaziantep'te yıllardır gelişen teknolojiye ve sanayileşmeye direnerek mesleklerini icra eden elek ustaları, çekiç sesleri arasında kalan sayılı müşterilerine el emeği elek üreterek mesleklerini yaşatmaya çalışıyor.