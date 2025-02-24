Teknolojiye yenik düşen meslek: "Türkiye'de yok denecek kadar az kaldı"

DOLMA KALEM USTALIĞI TEKNOLOJİYE YENİK DÜŞTÜ

Kalemlere tutkusunun 34 yıldır devam ettiğini belirten Ünlü, “Kalemlerin her çeşidi benim için birer mücevher gibi değerli. Her markanın ayrı bir güzelliği, ayrı bir yazı yazma zevki vardır. Güzel ve bakımlı bir kalemle yazı yazmak, sevmeyene bile sevdirir ve yazma isteği uyandırır. İlkokul çağlarında başlayan kalem sevgim hala devam ediyor. Mesleğimizin bitmesinde teknolojinin etkisi büyük oldu. Kalem tutkunları azaldığı için insanlar böyle bir meslek olduğunu bilmiyor, hatta meslekten bile saymıyor. Gerçek meraklılar ise bizi tercih etmeye devam ediyor. Şu anda dolma kalem ustası Türkiye'de yok denecek kadar az kaldı. 1 ya da 2 kişi kaldık" dedi.