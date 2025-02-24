Teknolojiye yenik düşen meslek: "Türkiye'de yok denecek kadar az kaldı"
İstanbul'da teknolojiye yenik düştüğünü söyleyen Ünlü, “Eski neslin olmazsa olmazı dolma kalem tutkusu yeni nesilde yok. Dolma kalem ustası Türkiye'de yok denecek kadar az kaldı" dedi.
Dolma kalem ustası Dursun Ünlü, ilkokula giderken kalemlere duyduğu sevgi sayesinde mesleğini 34 yıldır devam ettiriyor. Kırılan ve eskiyen dolma kalemlerin tamirini yapan Ünlü, önceki dönemlerde birçok kalem tutkunu tarafından tercih edilirken, şimdi ise bürokrat, hakim ve savcılardan talep gördüğünü kaydetti.