Teknolojiye yenilen meslek: Eskiden 300 firma vardı, şimdi sadece 20 usta kaldı

En eski el sanatlarından süpürgecilik, teknolojiye yenildi. Edirne’de bu geleneği 53 yıldır sürdüren Hamdi Gaspar, kentte kalan 20 ustadan sadece biri… Kentte 30 yıl öncesine kadar 300 ustanın çalıştığını söyleyen Gaspar, “O günlerde burası bacasız fabrika gibiydi. O zamanlar bu sektörde bin kişinin üzerinde çalışan vardı. Şu anda 10 tane firma var, 3 tanesi tam kapasite çalışıyor. 3'er kişiden 30 kişi ancak çıkar yani.” dedi.

Teknolojiye yenilen meslek: Eskiden 300 firma vardı, şimdi sadece 20 usta kaldı - 1

Edirne Süpürge Borsası’nda, her biri mesleğinin son temsilcileri olan süpürgeciler, mesleklerinin yaşaması için ter döküyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Teknolojiye yenilen meslek: Eskiden 300 firma vardı, şimdi sadece 20 usta kaldı - 2

Yaklaşık 30 yıl öncesine kadar bine yakın kişinin geçim kaynağı olan, 300 ustanın yer aldığı Süpürge Borsası’nda bugün geriye sadece 20 usta kalırken, tüketimin azalması kar yapmalarını engelliyor.

Teknolojiye yenilen meslek: Eskiden 300 firma vardı, şimdi sadece 20 usta kaldı - 3

Ustalar, teknolojiye yenik düşen mesleklerini zorlu şartlara rağmen sürdürmeye devam ediyor.

Teknolojiye yenilen meslek: Eskiden 300 firma vardı, şimdi sadece 20 usta kaldı - 4

Her ustanın elinde şekillenen süpürgeler, çeşitli yapım aşamalarından geçtikten sonra hazır hale geliyor.

Teknolojiye yenilen meslek: Eskiden 300 firma vardı, şimdi sadece 20 usta kaldı - 5

İlk önce temizleme işleminden geçen süpürge telleri sonrasında bağlanmak için sarma işlemine gönderiliyor.

Teknolojiye yenilen meslek: Eskiden 300 firma vardı, şimdi sadece 20 usta kaldı - 6

ÇIRAKLIKTAN YETİŞTİ

Edirne’de çıraklıktan başladığı mesleği yarım asırdan fazladır sürdüren Hamdi Gaspar, “İlk iş yerimi 1971'de açtım. O günden bugüne hala devam etmekteyim. Süpürgecilik mesleğine aslında çocuk yaşta başladım diyebilirim. Çıraklıktan kalfalığa, kalfalıktan sonra ustalığa geçtim.” dedi.

Teknolojiye yenilen meslek: Eskiden 300 firma vardı, şimdi sadece 20 usta kaldı - 7

“BU İŞİ YAPAN 300 FİRMA VARDI”

Geçmişte bu işi Edirne’de çok sayıda kişinin yaptığını anlatan Gaspar, “Bu meslek üzerine yaklaşık 250-300 tane firma vardı. Daha sonra 1969 yılında askere gittim 1971 senesinde askerden geldiğimde iş yerimi kurdum. O günden bugüne devam etmekteyim.” ifadelerini kullandı.

Teknolojiye yenilen meslek: Eskiden 300 firma vardı, şimdi sadece 20 usta kaldı - 8

“10 TANE FİRMA KALDI”

Mesleğinin çok meşakkatli olduğunu anlatan Gaspar şöyle devam etti:

“El emeği, göz nuru. Yani artık şu son günlerde yeni nesil de işçi olarak yetişmedi. O yüzden iş üretimi de çok azaldı. 250-300 tane iş yerinden şu anda 10 tane firma kaldı. Onlar da üretim olarak 3 tanesi tam kapasite, üretime devam ediyor. Bunun yanı sıra üretim de tüketim de çok düştü. Ham maddenin ekim alanları geçmiş yıllara göre yüzde 30 üretime kadar düştü. Çok meşakkatli bir iş yani.”
Teknolojiye yenilen meslek: Eskiden 300 firma vardı, şimdi sadece 20 usta kaldı - 9

“O GÜNLERDE BURASI BACASIZ FABRİKA GİBİYDİ”

El emeği süpürgelerin üretildiği Edirne'deki Süpürge Borsası'nın geçmiş yıllardaki durumunu da anlatan Gaspar, şunları anlattı:

“Teknoloji her geçen gün kendini yeniliyor. O yüzden üretim düştü. Tüketim daha da fazla düştü. Önceden üretim olarak Edirne'de üretilirdi. Türkiye'de bunun üstüne bir ham madde çıkmazdı. Bölgemizde çok kaliteli ham madde yetişiyordu. Şimdi ham maddenin üretimi de çok düştü.

Yapılmış olarak, işlenmiş olarak süpürge kullanımı da çok düştü. Türkiye'nin her yerine burada hem ham madde olarak hem de hazır süpürge olarak gidiyordu bundan 30 yıl önce. 250-300 firma bunlara cevap veriyordu o günlerde. Edirne ekonomisine çok büyük bir katkı sağlıyordu. Yani o günlerde bacasız fabrika gibiydi burası.

O zamanlar hiç çalışmasa bu sektörde bin kişinin üzerinde çalışan vardı. Bir iş koluydu yani bu. Şu anda 10 tane firma var. 10 firmadan 3 tanesi tam kapasite çalışıyor. 3'er kişiden 30 kişi ancak çıkar yani.”
Teknolojiye yenilen meslek: Eskiden 300 firma vardı, şimdi sadece 20 usta kaldı - 10

HAZIR OLANA KADAR 4-5 AŞAMADAN GEÇİYOR

Tarım ürünü olarak yetiştirilen süpürge telini, kilosunu 120 liradan aldıklarını ve çeşitli aşamalardan geçtikten sonra hazır hale geldiğini belirten Gaspar, “Çiftçi bunu ekiyor, biçiyor ve ondan sonra ürün yetiştikten sonra biz bunu kilogram üzerinden alıyoruz. Şu anda 120 lira süpürge telinin kilosu oldu. Biz de tanesini toptan 120 ile 140 lira arasında satıyoruz. İş yerlerimizde bunu çeşitli boylara ayırarak süpürgeyi yapmaya başlıyoruz. Hazırlanmış olarak, paket olarak arz talep olan yerlere gönderiyoruz. İlk olarak boylarına göre ayırıyorum. Buradan sonra 4-5 aşamaya kadar devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

DAHA FAZLA GÖSTER