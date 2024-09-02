Teknolojiye yenilen meslek: Eskiden 300 firma vardı, şimdi sadece 20 usta kaldı

“O GÜNLERDE BURASI BACASIZ FABRİKA GİBİYDİ”

El emeği süpürgelerin üretildiği Edirne'deki Süpürge Borsası'nın geçmiş yıllardaki durumunu da anlatan Gaspar, şunları anlattı:

“Teknoloji her geçen gün kendini yeniliyor. O yüzden üretim düştü. Tüketim daha da fazla düştü. Önceden üretim olarak Edirne'de üretilirdi. Türkiye'de bunun üstüne bir ham madde çıkmazdı. Bölgemizde çok kaliteli ham madde yetişiyordu. Şimdi ham maddenin üretimi de çok düştü.

Yapılmış olarak, işlenmiş olarak süpürge kullanımı da çok düştü. Türkiye'nin her yerine burada hem ham madde olarak hem de hazır süpürge olarak gidiyordu bundan 30 yıl önce. 250-300 firma bunlara cevap veriyordu o günlerde. Edirne ekonomisine çok büyük bir katkı sağlıyordu. Yani o günlerde bacasız fabrika gibiydi burası.

O zamanlar hiç çalışmasa bu sektörde bin kişinin üzerinde çalışan vardı. Bir iş koluydu yani bu. Şu anda 10 tane firma var. 10 firmadan 3 tanesi tam kapasite çalışıyor. 3'er kişiden 30 kişi ancak çıkar yani.”