Teknolojiye yenilen meslek: Eskiden 300 firma vardı, şimdi sadece 20 usta kaldı
En eski el sanatlarından süpürgecilik, teknolojiye yenildi. Edirne’de bu geleneği 53 yıldır sürdüren Hamdi Gaspar, kentte kalan 20 ustadan sadece biri… Kentte 30 yıl öncesine kadar 300 ustanın çalıştığını söyleyen Gaspar, “O günlerde burası bacasız fabrika gibiydi. O zamanlar bu sektörde bin kişinin üzerinde çalışan vardı. Şu anda 10 tane firma var, 3 tanesi tam kapasite çalışıyor. 3'er kişiden 30 kişi ancak çıkar yani.” dedi.
Edirne Süpürge Borsası’nda, her biri mesleğinin son temsilcileri olan süpürgeciler, mesleklerinin yaşaması için ter döküyor.