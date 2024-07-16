"Tekrar dünyaya gelsen eşinle evlenir miydin" soruna ilginç cevap: "Ben bir kuş olsam, bir daha eşimi köyünün üzerinden bile uçmam"

"Evlenme süreci ve sonrasında yaşanan zorluklara bakıldığında kadınların erkeklere göre daha çok zorluk yaşaması, tekrar evlenme konusunda kadınları isteksiz kılmıştır." ifadelerini kullanan Yıldırım, "Evlilik ve eşe karşı hissedilen duygular incelendiğinde erkeklerde hissedilen duyguların en yükseği yüzde 32 ile huzur; kadınlarda hissedilen en yüksek duygu yüzde 34 ile pişmanlıktır. Erkeklerde huzur ve sevgi duygusu daha yüksek iken kadınlarda pişmanlık duyguları daha yüksektir." diye konuştu.