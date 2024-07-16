"Tekrar dünyaya gelsen eşinle evlenir miydin" soruna ilginç cevap: "Ben bir kuş olsam, bir daha eşimi köyünün üzerinden bile uçmam"
İki ayrı sosyal medya hesabı kullanıcılarıyla evlilik konusunda araştırma yapıldı. Ankete katılan erkeklerin yüzde 46'sı, kadınların ise yüzde 54'ü "Tekrar dünyaya gelsen eşinle evlenir miydin?" sorusuna "Hayır" cevabını verdi. Bazıları ise "Ben bir kuş olsam, bir daha eşimi köyünün üzerinden bile uçmam" yorumunda bulundu. Araştırmanın genelinde kadınların erkeklere göre evlenme istediğinin daha az olduğu kaydedildi.
Sosyal medya hesapları Facebook ve TikTok kullanıcılarıyla evlilik konusunda bir araştırma gerçekleştirildi.