"Tekrar dünyaya gelsen eşinle evlenir miydin" soruna ilginç cevap: "Ben bir kuş olsam, bir daha eşimi köyünün üzerinden bile uçmam"

İki ayrı sosyal medya hesabı kullanıcılarıyla evlilik konusunda araştırma yapıldı. Ankete katılan erkeklerin yüzde 46'sı, kadınların ise yüzde 54'ü "Tekrar dünyaya gelsen eşinle evlenir miydin?" sorusuna "Hayır" cevabını verdi. Bazıları ise "Ben bir kuş olsam, bir daha eşimi köyünün üzerinden bile uçmam" yorumunda bulundu. Araştırmanın genelinde kadınların erkeklere göre evlenme istediğinin daha az olduğu kaydedildi.

"Tekrar dünyaya gelsen eşinle evlenir miydin" soruna ilginç cevap: "Ben bir kuş olsam, bir daha eşimi köyünün üzerinden bile uçmam" - 1

Sosyal medya hesapları Facebook ve TikTok kullanıcılarıyla evlilik konusunda bir araştırma gerçekleştirildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

"Tekrar dünyaya gelsen eşinle evlenir miydin" soruna ilginç cevap: "Ben bir kuş olsam, bir daha eşimi köyünün üzerinden bile uçmam" - 2

Iğdır Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sait Yıldırım, yarısı erkek, yarısı kadınlardan oluşan 2 bin sosyal medya kullanıcısının "Tekrar dünyaya gelsen eşinle evlenir miydin?" ve "Dünyaya bir daha gelsen yine evlenir miydin?" sorularına verdiği cevapları inceledi.

"Tekrar dünyaya gelsen eşinle evlenir miydin" soruna ilginç cevap: "Ben bir kuş olsam, bir daha eşimi köyünün üzerinden bile uçmam" - 3

"Tekrar dünyaya gelsen eşinle evlenir miydin?" sorusunu cevaplandıran erkeklerin yüzde 46'sı, kadınların ise yüzde 54'ü hayır cevabını verdi.

"Tekrar dünyaya gelsen eşinle evlenir miydin" soruna ilginç cevap: "Ben bir kuş olsam, bir daha eşimi köyünün üzerinden bile uçmam" - 4

Eşe-evliliğe karşı hissedilen duygulara da yer verilen araştırmada erkeklerin yüzde 32'si evlilikte huzurlu olduğunu, yüzde 30'u ise pişmanlık duygusunu dile getirdi.

"Tekrar dünyaya gelsen eşinle evlenir miydin" soruna ilginç cevap: "Ben bir kuş olsam, bir daha eşimi köyünün üzerinden bile uçmam" - 5

Yüzde 34'ünün evlilikten duyduğu pişmanlığını ifade ettiği kadınlarda, huzur bulduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 20'de kaldı.

"Tekrar dünyaya gelsen eşinle evlenir miydin" soruna ilginç cevap: "Ben bir kuş olsam, bir daha eşimi köyünün üzerinden bile uçmam" - 6

"Dünyaya bir daha gelsen yine evlenir miydin?" sorusuna ise büyük çoğunluk tekrar evlenecekleri cevabını verdi. Araştırmaya katılanların yüzde 72'si evlenme kararını yine alacaklarını belirtirken yüzde 28'i ise evlenmeyeceğini ifade etti.

"Tekrar dünyaya gelsen eşinle evlenir miydin" soruna ilginç cevap: "Ben bir kuş olsam, bir daha eşimi köyünün üzerinden bile uçmam" - 7

KADINLAR DAHA ÇOK ZORLUK YAŞIYOR

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Doç. Dr. Yıldırım, "'Tekrar dünyaya gelsen eşinle evlenir miydin?’ sorusuna katılımcıların yüzde 53'ü evet yanıtını verirken yüzde 47'si hayır cevabını vermiştir. Erkeklerin yüzde 42'si kadınların yüzde 53'ü ise hayır cevabını vermiştir. Genel olarak bakıldığında katılımcılarda kadınların tekrar evlenme isteği erkeklere göre daha azdır." dedi.

"Tekrar dünyaya gelsen eşinle evlenir miydin" soruna ilginç cevap: "Ben bir kuş olsam, bir daha eşimi köyünün üzerinden bile uçmam" - 8

"Evlenme süreci ve sonrasında yaşanan zorluklara bakıldığında kadınların erkeklere göre daha çok zorluk yaşaması, tekrar evlenme konusunda kadınları isteksiz kılmıştır." ifadelerini kullanan Yıldırım, "Evlilik ve eşe karşı hissedilen duygular incelendiğinde erkeklerde hissedilen duyguların en yükseği yüzde 32 ile huzur; kadınlarda hissedilen en yüksek duygu yüzde 34 ile pişmanlıktır. Erkeklerde huzur ve sevgi duygusu daha yüksek iken kadınlarda pişmanlık duyguları daha yüksektir." diye konuştu.

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