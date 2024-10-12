Tekstilci iş insanı ile oğlundan hasta taşıyan ambulans şoförüne saldırı

Bursa’da tekstil sektöründe faaliyet gösteren baba-oğul, kalp krizi geçiren hastayı hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulansın önü kesti. Olay sırasında S.Y. ile oğlu M.Y, ambulans şoförü Muhammed Ali Karasulu’ya saldırdı. Dil kıkırdağı kırılıp, dudağı patlayan sürücü Karasulu’ya 7 gün iş göremez raporu verildi. Polis olayla ilgili olarak baba ile oğlunu gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından baba serbest bırakılırken oğlu tutuklandı.

Tekstilci iş insanı ile oğlundan hasta taşıyan ambulans şoförüne saldırı - 1

Sağlık çalışanlarına şiddet haberlerine bir yenisi daha eklendi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nda meydana geldi.

Kalp krizi geçiren 80 yaşındaki N.G. isimli kadın hastanın Gemlik Devlet Hastanesi’nden Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildiği ambulans, emniyet şeridinde ilerlediği sırada arkadan gelen otomobilin sürücüsü selektör yapıp, korna çalarak yol istedi.

Paramedik ambulans sürücüsü Muhammed Ali Karasulu, otomobile yol verdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Tekstilci iş insanı ile oğlundan hasta taşıyan ambulans şoförüne saldırı - 2

İddiaya göre, otomobilde bulunan tekstil firması sahibi S.Y. ile oğlu M.Y., Karasulu’ya ambulansın içinde hasta olmadığını ve boşuna siren çaldığını söyleyerek tepki gösterdi.

Baba ve oğlu otomobille ambulansın önünü kesti.

Karasulu, baba ile oğluna kalp krizi geçiren bir hastayı taşıdığını söyledi.

Taraflar arasında tartışma çıktı, iddiaya göre otomobilden inen S.Y. ile oğlu M.Y., sürücüye saldırıp, olay yerinden uzaklaştı.
Tekstilci iş insanı ile oğlundan hasta taşıyan ambulans şoförüne saldırı - 3

YARALI HALDE AMBULANSI KULLANDI

Hastayı yetiştirmek için yaralı halde ambulansı kullanarak, Bursa Şehir Hastanesi’ne giden Karasulu’nun dil kıkırdağının kırıldığı, dudağının darbeye bağlı olarak yarıldığı ve çene kemiğinde travma olduğu tespit edildi.

İlk müdahalesi yapılan Karasulu’ya 7 gün iş göremez raporu verilirken, şikayet sonrası iş insanı S.Y. ile oğlu M.Y. gözaltına alındı.

Tekstilci iş insanı ile oğlundan hasta taşıyan ambulans şoförüne saldırı - 4

EŞİ OLAY ANINI ANLATTI

Saldırıya uğrayan Muhammed Ali Karasulu’nun, Gemlik Devlet Hastanesi’nde Acil Servis Hemşiresi olarak görev yapan eşi Cahide Karasulu, olay anını anlattı.

Cahide Karasulu, trafik yoğun olduğu için eşinin ambulansla emniyet şeridinde ilerlediği sırada, önünü kesen otomobildeki baba ve oğlu tarafından dövüldüğünü, S.Y.’nin eşinin boğazını sıkıp, yumruk attığını, oğlu M.Y.’nin de arkadan yumruk attığını söyledi.

Cahide Karasulu, dudağına 10 dikiş atılan eşinin, 7 gün olan iş göremez raporunun darbe bağlı travma nedeniyle uzatılacağını belirtti.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, ambulans sürücüsü Muhammed Ali Karasulu'nun yaralı halde hastaneye yetiştirdiği 80 yaşındaki kadın hastanın, acil anjiyoya alındığı ve hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Şikayet sonrası 2 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen baba adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Oğlu ise tutuklandı.

Tekstilci iş insanı ile oğlundan hasta taşıyan ambulans şoförüne saldırı - 5

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da hasta taşıyan ambulansın önünün kesilmesi olayına ilişkin "Ambulansın önünü kesmek, ambulansa bilerek yol vermemek, ambulansın içine hasta var mı diye bakmaya çalışmak zorbalığı asla ve asla kabul edilemez. Gereği yapılır." açıklamasında bulundu.

Tekstilci iş insanı ile oğlundan hasta taşıyan ambulans şoförüne saldırı - 6

Yerlikaya, sosyal medya hesabından olayın görüntülerini de paylaşarak, ambulansın önünü kesen şüphelilerden M.Y'nin tutuklandığını, S.Y. için de adli kontrol kararı verildiğini anımsattı.

Bakan Yerlikaya, "Ambulansın önünü kesmek, ambulansa bilerek yol vermemek, ambulansın içine hasta var mı? diye bakmaya çalışmak zorbalığı asla ve asla kabul edilemez. Gereği yapılır." ifadelerini kullandı.

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