Tekstilci iş insanı ile oğlundan hasta taşıyan ambulans şoförüne saldırı
Bursa’da tekstil sektöründe faaliyet gösteren baba-oğul, kalp krizi geçiren hastayı hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulansın önü kesti. Olay sırasında S.Y. ile oğlu M.Y, ambulans şoförü Muhammed Ali Karasulu’ya saldırdı. Dil kıkırdağı kırılıp, dudağı patlayan sürücü Karasulu’ya 7 gün iş göremez raporu verildi. Polis olayla ilgili olarak baba ile oğlunu gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından baba serbest bırakılırken oğlu tutuklandı.
Sağlık çalışanlarına şiddet haberlerine bir yenisi daha eklendi.
Olay, dün saat 20.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nda meydana geldi.
Kalp krizi geçiren 80 yaşındaki N.G. isimli kadın hastanın Gemlik Devlet Hastanesi’nden Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildiği ambulans, emniyet şeridinde ilerlediği sırada arkadan gelen otomobilin sürücüsü selektör yapıp, korna çalarak yol istedi.
Paramedik ambulans sürücüsü Muhammed Ali Karasulu, otomobile yol verdi.