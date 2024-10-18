Tekstilcinin kapkaç oyununu polis bozdu: Eşinden borcunu saklamak için kurgulamış
Bursa'da arkadaşıyla motosikletli kapkaç senaryosu hazırlayan tekstilcinin oyununu polis bozdu. Polise ifade veren C.K, 1 milyon liranın üzerinde borcu olduğunu, bunu eşine söyleyemediği için bu kapkaç planınını uyguladığını anlattı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 15 Ekim'de C.K. adlı iş adamının Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınında kapkaça uğradığı ihbarında bulunması üzerine bu bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.