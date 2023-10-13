Tektonik göllerdeki değişim depremin habercisi mi? (“Elazığ depreminden 2-3 saat önce ani yükseliş oldu”)
Anadolu’daki tektonik göllerdeki ani yükseliş, depremin habercisi olabilir mi? Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy, bu sorudan yola çıkarak Hazar Gölü’ndeki ani su yükselişlerini izledi. Aksoy, 24 Ocak 2020’de Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden 2-3 saat önce Hazar Gölü’nde ani su yükselişi yaşandığını söyledi. DSİ verilerini inceleyip, göldeki su seviyesindeki yükselişi belgeleyen Aksoy, Adıyaman’daki Gölbaşı ile Azaplı ve İnekli gölleri ile Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde yer alan Bolu’daki Yeniçağa Gölü’nün yakın takibe alınması gerektiğini söyledi.
Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy, tektonik göllerde su seviyesindeki ani artışın “depremin habercisi” olabileceği uyarısında bulundu.
Prof. Dr. Aksoy, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü verilerine göre bölgede yağışların son birkaç yılda azalması ve kuraklığa rağmen, Elazığ’ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü’nün su seviyesinin 24 Ocak 2020’deki depremin öncesinden itibaren yükselmeye başladığını söyledi.