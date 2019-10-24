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Tel Abyad'da bomba yüklü araçla saldırı: 2 SMO askeri yaralandı

Anadolu Ajansı

Terör örgütü YPG/PKK’nın, Barış Pınarı Harekatı’na katılan Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerine karşı düzenlediği intihar saldırısında iki asker yaralandı.

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    Terör örgütü YPG/PKK’nın, Tel Abyad ilçe merkezinde, Suriye Milli Ordusu askerlerine düzenlediği intihar saldırısında iki asker yaralandı.
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    Teröristler, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad kent merkezindeki SMO unsurlarının karargahına bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenledi.
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    Saldırıda iki SMO unsuru yararlandı.
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    Yaralanan SMO askerleri hastaneye sevk edildi.
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    Çevrede çıkan yangın söndürüldü.
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    YPG/PKK, Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim'de örgütün 120 saatte güvenli bölgeden çekilmesine ilişkin mutabakata rağmen, Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri ile çevrelerinde saldırılarını sürdürüyor.
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    Milli Savunma Bakanlığı, 22 Ekim'deki açıklamasında, "TSK tarafından Güvenli Bölge'nin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristler tarafından şu ana kadar 42 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir." bilgisini paylaşmıştı.
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    Aynı gün teröristlerin düzenlediği bomba yüklü araç saldırısında üç SMO askeri şehit olmuş, 18 asker yaralanmıştı.
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