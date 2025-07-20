Tel kırma sanatıyla aile ekonomisine katkı sağlıyorlar

Kursta kadınlara tel kırma eğitimi verdiklerini belirten Erek, "Arkadaşlarımızla sıfırdan başladık. Çok güzel işler çıkarıyoruz. Burada eksiklerimizi ve birbirimizi tamamlıyoruz. Herkes tel kırmaya farklı yönler katıyor. Güzel bir ekip oluşturduğumuzu düşünüyorum. Tek kırmayı çantalara, masa örtülerine ve kızlarımızın çeyizine kadar her şeye uygulayabiliyoruz. O bizim bakış açımıza ve tasarımımıza kalmış. Şu an tel kırma sanatı bayağı revaçta ver herkes tel kırmayı çok tuttu. Herkes çok seviyor ve öğrenmek istiyor. Öğrenenlerde çok severek yapıyorlar. Kursiyerlerimiz burada ayrıca kızlarının çeyizlerini hazırlamakla beraber meslek öğreniyorlar. Evlerine katkıda bulunuyorlar. Çok ciddi şekilde ev ekonomisine katkıda bulunuyorlar. GASMEK'ler ve bu tür kurslar biz kadınlar için çok iyi oldu. Bu merkezler bizim için büyük bir fırsat oldu. Bu merkezler evdeki kadınların pasifliğini de kaldırdı. GASMEK'e arkadaşlar geliyorlar, aktif bir şekilde meslek öğreniyorlar. Burada çok güzel zaman geçiriyorlar ve çok güzel işler öğreniyorlar. Gelmek isteyende bir daha gelmek istiyor" dedi.

Kursiyerlerden Olcay Akgül de, "Matematik öğretmeniyim. Boş kalan zamanlarımda bu kursa geliyorum. Kendinizi bir işe entegre etmek ruh sağlığı için çok kıymetlidir. O yüzden buraya geldim ve başvurdum. Kurs benim için çok keyifli geçiyor. Bu kadar çabuk öğrenebileceğimi ve bu kadar farklı profildeki insanlarla bir araya gelip arkadaşlık kurabileceğimi bilmiyordum. Kendi hediyelerimizi üretebiliyorum. Çünkü el emeği çok kıymetlidir. Diğer arkadaşlarımızda kızları için çeyiz hazırlıyorlar. Aile bütçesine katkıda bulunan arkadaşlarımız var. Eğer birde kadın emeğini kooperatifleşebileceği bir platformda buluşabilirsek inanıyorum ki çok daha kıymetli şeyler olacak" diye konuştu.