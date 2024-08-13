Teleferik kazası sonrası tutuklanan Mesut Kocagöz, Kepez’deki projeyi iptal etti: “Teleferiğin ‘T’sini ağzıma almam!”

Antalya’daki teleferik kazasının sistem hatası değil, operatör hatasından kaynaklandığını söyleyen Kocagöz, “Yüzlerce kez durdu orası, çünkü ani hava değişikliğine duyarlı bir yer teleferik. Meteoroloji bize bilgi verir, fırtına çıkacak, ne yapacaksınız? Millet havada, durdurursunuz. Oranın kurtarma motoru ile tahliye edersiniz, manuel. Bu kadar basit aslında. Bu arkadaşımız ikinci kez bastı ya, çalıştırmasaydı kaza olmayacaktı.” diye konuştu.