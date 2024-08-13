Teleferik kazası sonrası tutuklanan Mesut Kocagöz, Kepez’deki projeyi iptal etti: “Teleferiğin ‘T’sini ağzıma almam!”
Antalya’da yaşanan teleferik kazasında 57 gün hapis yatan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Kepez’deki teleferik projesini iptal etti. Kocagöz, “Teleferiğin ‘T’sini ağzıma almak istemem.” dedi.
Konyaaltı ilçesinde 12 Nisan’da meydana gelen, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı ve mahsur kalan 174 kişinin 23 saatte kurtarıldığı teleferik kazasıyla ilgili 57 gün tutuklu kalan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, cezaevi sürecinde yaşadıklarını anlattı.