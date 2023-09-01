Telefon aniden yanmaya başladı

"ERKEN FARK ETTİM CANIMIZA BİRŞEY OLMADI"

Yaşananları anlatan Turgut Güvener, "Ofisten çıktım, kuyumcuya doğru ilerlerken arka cebimde telefonumun ısındığını fark ettim. Kılıfını çıkarmaya çalıştım. Telefon ısındığı için yapışmıştı. Telefondan dumanlar çıkmaya başladı. Ben telefonu yere attım, atmamla birlikte dumanlar çıkmaya başladı, ardından yanmaya başladı. Telefon kullanılmaz hale geldi. Telefonu aldığım yerle iletişime geçtim telefonu incelemeye aldılar, sonuç ne olacak bekliyorum çok şükür erken fark ettik, canımıza bir şey olmadı. Yoksa yaralanabilirdim." dedi.