Telefon aniden yanmaya başladı

İstanbul Sultanbeyli'de yolda yürüyen birinin cep telefonundan bir anda dumanlar çıkarak yanmaya başladı.

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Sultanbeyli'de Mehmet Akif Mahallesi'nde cadde üzerinde yürüyün Turgut Güvener arka cebindeki telefondan gelen sıcaklığı farketti.

TÜRKİYE HABERLERİ

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Güvener'in telefonunun kılıfını çıkarmaya çalıştığı sırada yoğun duman çıkmaya başladı.

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Güvener'in telefonu yere atmasıyla birlikte telefon patladı.

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Güvener tarafından telefonun yaklaşık 3 ay önce 10 bin liraya alındığı öğrenildi. 

Yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

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"ERKEN FARK ETTİM CANIMIZA BİRŞEY OLMADI" 

Yaşananları anlatan Turgut Güvener, "Ofisten çıktım, kuyumcuya doğru ilerlerken arka cebimde telefonumun ısındığını fark ettim. Kılıfını çıkarmaya çalıştım. Telefon ısındığı için yapışmıştı. Telefondan dumanlar çıkmaya başladı. Ben telefonu yere attım, atmamla birlikte dumanlar çıkmaya başladı, ardından yanmaya başladı. Telefon kullanılmaz hale geldi. Telefonu aldığım yerle iletişime geçtim telefonu incelemeye aldılar, sonuç ne olacak bekliyorum çok şükür erken fark ettik, canımıza bir şey olmadı. Yoksa yaralanabilirdim." dedi.

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