Telefonlar çöktü mü, neden çekmiyor? Deprem sonrası telefon hatları ve şebekelerde erişim sorunu

Telefon hatları çöktü mü? Sorusunun yanıtı, telefon şebekelerinin ne zaman düzeleceğini merak eden vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 23 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da meydana gelen üst üste depremlerin ardından mobil hatlar üzerinde şebeke sorunları yaşanmaya başladı. Peki, telefonlar çöktü mü, neden çekmiyor? Telefon hatları ve şebekelerde erişim sorunu

Telefonlar çöktü mü, neden çekmiyor? Deprem sonrası telefon hatları ve şebekelerde erişim sorunu - 1

Telefon hatlarında meydana gelen şebeke sorunu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul'da yaşanan deprem sonrasında telefonların çekmemesi ve sinyallerin karşı tarafa ulaşmaması sonrasında şebekelerin ne zaman düzeleceği merak ediliyor. Peki, telefon hatları çöktü mü, neden çekmiyor? Telefon şebekelerinde erişim sorunu var mı?

TÜRKİYE HABERLERİ

Telefonlar çöktü mü, neden çekmiyor? Deprem sonrası telefon hatları ve şebekelerde erişim sorunu - 2

TELEFON HATLARI ÇÖKTÜ MÜ?

Telefon hatlarında yaşanan şebeke sorunları, İstanbul'daki kullanıcıları etkiledi. Kullanıcılar, yaşanan depremlerin ardından telefonların çalmadığını ve sinyal sorunlarını bildirdi. Türk Telekom gibi resmi destek hesabı veya yetkilileri tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Telefonlar çöktü mü, neden çekmiyor? Deprem sonrası telefon hatları ve şebekelerde erişim sorunu - 3

Kesintileri takip eden web sitesi downdetector'deki verilere göre, kullanıcı raporları Türk Telekom'da problemlerin olduğuna işaret ediyor. Sitede 23 Nisan 2025 tarihinde sabah saat 13.00 itibarıyla kullanıcılardan yoğun şekilde rapor geldiği görülüyor.

DAHA FAZLA GÖSTER