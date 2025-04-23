Telefonlar çöktü mü, neden çekmiyor? Deprem sonrası telefon hatları ve şebekelerde erişim sorunu

Telefon hatlarında meydana gelen şebeke sorunu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul'da yaşanan deprem sonrasında telefonların çekmemesi ve sinyallerin karşı tarafa ulaşmaması sonrasında şebekelerin ne zaman düzeleceği merak ediliyor. Peki, telefon hatları çöktü mü, neden çekmiyor? Telefon şebekelerinde erişim sorunu var mı?