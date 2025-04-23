Telefonlar çöktü mü, neden çekmiyor? Deprem sonrası telefon hatları ve şebekelerde erişim sorunu
Telefon hatları çöktü mü? Sorusunun yanıtı, telefon şebekelerinin ne zaman düzeleceğini merak eden vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 23 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da meydana gelen üst üste depremlerin ardından mobil hatlar üzerinde şebeke sorunları yaşanmaya başladı. Peki, telefonlar çöktü mü, neden çekmiyor? Telefon hatları ve şebekelerde erişim sorunu
Telefon hatlarında meydana gelen şebeke sorunu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul'da yaşanan deprem sonrasında telefonların çekmemesi ve sinyallerin karşı tarafa ulaşmaması sonrasında şebekelerin ne zaman düzeleceği merak ediliyor. Peki, telefon hatları çöktü mü, neden çekmiyor? Telefon şebekelerinde erişim sorunu var mı?