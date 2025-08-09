Telefonda başlayan tartışmada kan aktı: Antalya'da kan donduran cinayet
Antalya'da H.T. ile Emir Batuhan Çelik arasında telefonda başlayan tartışma dışarıda kavgaya dönüştü. H.T.'nin tabancayla ateş açması sonucu başından vurulan Emir Batuhan Çelik hayatını kaybetti, yanındaki Halil İ.A. yaralandı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde 25 yaşındaki Emir Batuhan Çelik ve arkadaşı Halil İ.A., birlikte alkol almaya başladı.
Bu sırada Emir Batuhan Çelik telefonda konuştuğu 29 yaşındaki H.T. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.