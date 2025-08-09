Telefonda başlayan tartışmada kan aktı: Antalya'da kan donduran cinayet

Antalya'da H.T. ile Emir Batuhan Çelik arasında telefonda başlayan tartışma dışarıda kavgaya dönüştü. H.T.'nin tabancayla ateş açması sonucu başından vurulan Emir Batuhan Çelik hayatını kaybetti, yanındaki Halil İ.A. yaralandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 25 yaşındaki Emir Batuhan Çelik ve arkadaşı Halil İ.A., birlikte alkol almaya başladı.

Bu sırada Emir Batuhan Çelik telefonda konuştuğu 29 yaşındaki H.T. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

TABANCAYLA ATEŞ ETTİ

Bir süre sonra H.T., motosikletiyle olay yerine geldi.

Emir Batuhan Çelik ve H.T. arasında başlayan tartışma arbedeye dönüştü.

H.T., yanında getirdiği tabancayla ateş açıp motosikletiyle kaçtı.

BAŞINA İKİ KURŞUN İSABET ETTİ

Kurşunların hedefi olan Emir Batuhan Çelik ve Halil İ.A. yaralandı.

İki yaralı ambulansla hastaneye götürüldü.

Başına iki mermi isabet eden ve ameliyata alınan Emir Batuhan Çelik, sabaha karşı hayatını kaybetti.

Göğsünden vurulan Halil İ.A.'nın ise durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Olay yerinde yapılan incelemede de 7 kovan ve 3 fişek bulundu.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, H.T.'nin Muğla'ya kaçtığını tespit etti.

Şüpheli, takip sonucu sabaha karşı Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yakalandı.

Şüphelinin üzerinde, ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.T., ilk ifadesinde kuryelik yaptığını, Emir Batuhan Çelik ile Halil İ.A.'nın her gördükleri yerde kendisini tehdit ettiğini ve bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü.

CENAZESİ TESLİM ALINDI

Diğer yandan Emir Batuhan Çelik'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından babası Ali Çelik ile diğer yakınlarına teslim edildi.

Cenazenin alınması sırasında Emir Batuhan Çelik'in yakınları ve arkadaşları gözyaşı döktü.

