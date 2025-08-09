Telefonda başlayan tartışmada kan aktı: Antalya'da kan donduran cinayet

BAŞINA İKİ KURŞUN İSABET ETTİ

Kurşunların hedefi olan Emir Batuhan Çelik ve Halil İ.A. yaralandı.

İki yaralı ambulansla hastaneye götürüldü.

Başına iki mermi isabet eden ve ameliyata alınan Emir Batuhan Çelik, sabaha karşı hayatını kaybetti.

Göğsünden vurulan Halil İ.A.'nın ise durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay yerinde yapılan incelemede de 7 kovan ve 3 fişek bulundu.