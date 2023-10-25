Telefon dolandırıcılarına 800 bin lira değerindeki altınlarını verdi

Telefon dolandırıcılarının son hedefi, İstanbul Bahçelievler’de yaşayan M.İ. isimli kadın oldu.

Bahçelievler’de ikamet eden M.İ., 11 Ekim Çarşamba günü telefonda kendisini arayan kişiler tarafından dolandırıldığını söyleyerek emniyete şikayette bulundu.

M.İ. emniyetteki ifadesinde “Bana polis olduklarını söylediler. Adımın terör operasyonunda geçtiğini evde bulunan altınları operasyon bitene kadar kendilerine teslim etmemi istediler. Sonra geri vereceklerdi.” dedi.