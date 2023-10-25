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Telefon dolandırıcılarına 800 bin lira değerindeki altınlarını verdi

İstanbul Bahçelievler’de, M.İ. isimli kişi, telefonda kendisini polis olarak tanıtan Tellac A. tarafından 800 bin lira dolandırıldı. Gözaltına alınan Tellac A., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Telefon dolandırıcılarına 800 bin lira değerindeki altınlarını verdi - 1

Telefon dolandırıcılarının son hedefi, İstanbul Bahçelievler’de yaşayan M.İ. isimli kadın oldu.

Bahçelievler’de ikamet eden M.İ., 11 Ekim Çarşamba günü telefonda kendisini arayan kişiler tarafından dolandırıldığını söyleyerek emniyete şikayette bulundu.

M.İ. emniyetteki ifadesinde “Bana polis olduklarını söylediler. Adımın terör operasyonunda geçtiğini evde bulunan altınları operasyon bitene kadar kendilerine teslim etmemi istediler. Sonra geri vereceklerdi.” dedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Telefon dolandırıcılarına 800 bin lira değerindeki altınlarını verdi - 2

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Araştırmalar sonucunda M.İ.’nin polis zannettiği şüphelilerle sokakta telefonla konuştuğu anların güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi.
Telefon dolandırıcılarına 800 bin lira değerindeki altınlarını verdi - 3

M.İ.’nin bir süre telefonla konuştuktan sonra şüphelilerin yönlendirmesiyle kamera bulunmayan bir sokağa çağrıldığı ve çantanın orada teslim alındığı tespit edildi.

Şüphelinin çantayı aldıktan sonra hızla kaçtığı anlar ise başka bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Telefon dolandırıcılarına 800 bin lira değerindeki altınlarını verdi - 4

Polis kısa süre içinde kimliğini tespit ettiği şüpheli Tellac A.’yı gözaltına aldı. Şüphelinin daha önceden 6 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Telefon dolandırıcılarına 800 bin lira değerindeki altınlarını verdi - 5

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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