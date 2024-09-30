Telefonla konuştu, bankta oturdu, bir daha haber alınamadı: Üniversiteli Rojin’i arama çalışmaları sürüyor
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü’nü bu yıl kazanan Rojin Kabaiş’ten cuma gününden bu yana haber alınamıyor. Van Gölü sahiline gitmek üzere yurttan çıkan genç kız, annesiyle telefonla görüşüp, bir süre bankta oturduktan sonra sırra kadem bastı. Ekipler, üç gündür göl çevresinde genç kızdan bir iz arıyor.
Van’da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’i arama çalışmaları sürüyor.