Telefonla konuştu, bankta oturdu, bir daha haber alınamadı: Üniversiteli Rojin’i arama çalışmaları sürüyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü’nü bu yıl kazanan Rojin Kabaiş’ten cuma gününden bu yana haber alınamıyor. Van Gölü sahiline gitmek üzere yurttan çıkan genç kız, annesiyle telefonla görüşüp, bir süre bankta oturduktan sonra sırra kadem bastı. Ekipler, üç gündür göl çevresinde genç kızdan bir iz arıyor.

Telefonla konuştu, bankta oturdu, bir daha haber alınamadı: Üniversiteli Rojin’i arama çalışmaları sürüyor - 1

Van’da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’i arama çalışmaları sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Telefonla konuştu, bankta oturdu, bir daha haber alınamadı: Üniversiteli Rojin’i arama çalışmaları sürüyor - 2

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, yeni kazandığı okulu için Diyarbakır’dan Van’a geldikten iki gün sonra kayboldu.

Telefonla konuştu, bankta oturdu, bir daha haber alınamadı: Üniversiteli Rojin’i arama çalışmaları sürüyor - 3

Olay 27 Eylül günü gerçekleşti.

Genç kız, kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere yurttan ayrıldı.

Yolda annesiyle cep telefonuyla görüntülü görüşen ve bir büfeye de uğrayan Kabaiş, geldiği sahilde bir süre bankta oturarak Van Gölü’nü seyretti.

Daha sonra kamera açısından çıkan genç kızdan bir daha haber alınamadı.
Telefonla konuştu, bankta oturdu, bir daha haber alınamadı: Üniversiteli Rojin’i arama çalışmaları sürüyor - 4

CEP TELEFONU VE SU ŞİŞESİ BULUNDU

28 Eylül günü sahilde dolaşan öğrencilerin cep telefonu, su şişesi ve kekin bulunması üzerine Rojin Kabaiş için eşyalarının bulunduğu Van Gölü’nde sahil güvenlik ve polis ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı.

Telefonla konuştu, bankta oturdu, bir daha haber alınamadı: Üniversiteli Rojin’i arama çalışmaları sürüyor - 5

Üç gündür kendisinden haber alınamayan Kabaiş’in babası Nizamettin ve anne Aygül Kabaiş de Van’a gelerek yürütülen çalışmaları takip ediyor.

Telefonla konuştu, bankta oturdu, bir daha haber alınamadı: Üniversiteli Rojin’i arama çalışmaları sürüyor - 6

Üniversitenin rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli de sahile gelerek arama çalışmalarında yer alan sahil güvenlik, emniyet ekipleri, atlı polisler ve itfaiye ekiplerinden bilgi aldı.

Telefonla konuştu, bankta oturdu, bir daha haber alınamadı: Üniversiteli Rojin’i arama çalışmaları sürüyor - 7
Telefonla konuştu, bankta oturdu, bir daha haber alınamadı: Üniversiteli Rojin’i arama çalışmaları sürüyor - 8
DAHA FAZLA GÖSTER