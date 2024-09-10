Telefonunuza gelen Dilan Polat mesajlarına dikkat! Dolandırıcılardan “Dilan Polat bonusu” tuzağı
Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi Dilan Polat ile kendisiyle birlikte örgüt kurma ve yönetme, kara para aklama gibi suçlamalarla yargılanan eşi Engin Polat, geçen hafta tahliye edildi. Polatların tahliyesinde verilen tahliye kararları geçen hafta Türkiye’nin gündemine oturdu. Yasa dışı bahis sitesi dolandırıcıları, bu durumu fırsata çevirdi. “Dilan Polat bonusu kazandınız.” başlıklı mesaj atan dolandırıcılar, oltalama yöntemiyle kullanıcıları ağlarına düşürmeye çalıştı.
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme ile kara para aklama gibi suçlamalarla yargılanan Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu sanıklar geçen hafta hakim karşısına çıktı.Mahkeme davada tutuklu yargılanan Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün’ün tahliyesine karar verdi.