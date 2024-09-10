Telefonunuza gelen Dilan Polat mesajlarına dikkat! Dolandırıcılardan “Dilan Polat bonusu” tuzağı

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi Dilan Polat ile kendisiyle birlikte örgüt kurma ve yönetme, kara para aklama gibi suçlamalarla yargılanan eşi Engin Polat, geçen hafta tahliye edildi. Polatların tahliyesinde verilen tahliye kararları geçen hafta Türkiye’nin gündemine oturdu. Yasa dışı bahis sitesi dolandırıcıları, bu durumu fırsata çevirdi. “Dilan Polat bonusu kazandınız.” başlıklı mesaj atan dolandırıcılar, oltalama yöntemiyle kullanıcıları ağlarına düşürmeye çalıştı.

Telefonunuza gelen Dilan Polat mesajlarına dikkat! Dolandırıcılardan “Dilan Polat bonusu” tuzağı - 1

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme ile kara para aklama gibi suçlamalarla yargılanan Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu sanıklar geçen hafta hakim karşısına çıktı.

Mahkeme davada tutuklu yargılanan Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün’ün tahliyesine karar verdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Telefonunuza gelen Dilan Polat mesajlarına dikkat! Dolandırıcılardan “Dilan Polat bonusu” tuzağı - 2

Tahliye kararı Türkiye’nin gündemine oturdu.

Polat ailesi sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu.

Telefonunuza gelen Dilan Polat mesajlarına dikkat! Dolandırıcılardan “Dilan Polat bonusu” tuzağı - 3

Bu durum dolandırıcıları harekete geçirdi.

Durumu fırsata çeviren sanal bahis sitesi dolandırıcıları, “Dilan Polat bonusu” başlıklı mesajlar atmaya başladı.

Telefonunuza gelen Dilan Polat mesajlarına dikkat! Dolandırıcılardan “Dilan Polat bonusu” tuzağı - 4

Oltalama adı verilen yöntemle vatandaşlar hedef alındı.

Bahis siteleri adına gelen bu mesajlarda “200 TL bonus! 50 TL yatırım yap, hiçbir şey olmamış gibi 500 TL çekim talebinde bulun.” yazıyor.

Telefonunuza gelen Dilan Polat mesajlarına dikkat! Dolandırıcılardan “Dilan Polat bonusu” tuzağı - 5

Uzmanlar, vatandaşları dolandırıcıların hedefi olmamaları konusunda uyardı.

Telefonunuza gelen Dilan Polat mesajlarına dikkat! Dolandırıcılardan “Dilan Polat bonusu” tuzağı - 6

KİŞİSEL VERİLERİNİZ ÇALINABİLİR

Konuyla ilgili olarak konuşan siber güvenlik uzmanı Osman Demircan, "Tüm kişisel verilerimizi kötü niyetli kişilerin eline verebiliriz. Bu kişisel verilerimiz, linke tıklandığında bilgileri doldurularak fırsattan yararlanabilirsiniz şeklinde ekran olarak karşımıza çıkıyor. Linke adımız, soyadımız, T.C kimlik numaramız gibi güncel adresimiz, çoğu zaman çoluğumuzun çocuğumuzun ismine varana kadar birçok bilgiyi talep ediyorlar. Talep edilen bilgiler aslında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bilgilerinin bulunduğu veri tabanına aktarılıyor. Kişisel verilerimizi kaybediyor olabiliriz.” dedi.

Telefonunuza gelen Dilan Polat mesajlarına dikkat! Dolandırıcılardan “Dilan Polat bonusu” tuzağı - 7

Sözde fırsattan yararlanmak için hesap numarası tanımlamak gerektiğini anlatan Demircan, “Çok cüzi bir miktar da olsa para yüklemeniz gerekiyor şeklinde mesajlarda çıkabiliyor. Bankacılık uygulamalarının ekranlarına benzeyen ekranlar karşımıza çıkıyor. Vatandaş dolandırıcıların gönderdiği linki fırsat olup tıklarsa ve banka ya da kredi kartı bilgilerini girerse tüm parayı alıp boşaltabilirler. Bunun yanında hızlı krediye doğrudan başvurarak doğrudan bir de kredi borçlusu haline vatandaş getiriliyor olabilir.” şeklinde konuştu.

Telefonunuza gelen Dilan Polat mesajlarına dikkat! Dolandırıcılardan “Dilan Polat bonusu” tuzağı - 8
Telefonunuza gelen Dilan Polat mesajlarına dikkat! Dolandırıcılardan “Dilan Polat bonusu” tuzağı - 9
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