Telefonunuza gelen Dilan Polat mesajlarına dikkat! Dolandırıcılardan “Dilan Polat bonusu” tuzağı

Sözde fırsattan yararlanmak için hesap numarası tanımlamak gerektiğini anlatan Demircan, “Çok cüzi bir miktar da olsa para yüklemeniz gerekiyor şeklinde mesajlarda çıkabiliyor. Bankacılık uygulamalarının ekranlarına benzeyen ekranlar karşımıza çıkıyor. Vatandaş dolandırıcıların gönderdiği linki fırsat olup tıklarsa ve banka ya da kredi kartı bilgilerini girerse tüm parayı alıp boşaltabilirler. Bunun yanında hızlı krediye doğrudan başvurarak doğrudan bir de kredi borçlusu haline vatandaş getiriliyor olabilir.” şeklinde konuştu.