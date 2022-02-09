Telesiyej bozulunca soğuğa dayanamayıp aşağı atladılar

Haberler - İHA 09.02.2022 - 16:24
Kocaeli'nin kış turizmi ile ünlü Kartepe'de telesiyej arızalandı.
Arıza 1 saat boyunca giderilemedi. Soğuğa dayanamayan vatandaşlardan bazıları telesiyejden atlayarak kurtuldu.
Arızanın giderilmesi üzerine mahsur kalan diğer vatandaşlar da kurtarıldı.
Mahsur kaldıklarını sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla duyuran vatandaşlardan biri, "Telesiyejler 1 saattir çalışmıyor. Şuan donduk. İnsanlar telesiyejden aşağıya atlamaya başladılar. Çok kötü durumdayız, üşüyoruz. Birazdan hipotermiye gireceğiz" dedi.
Bir diğer vatandaş ise "Geyik alanı pistinde mahsur kaldık. Yaklaşık 45 dakikadır buradayız. Çok üşüyoruz. Az önce arkadaşım aşağıya atladı" diye konuştu.