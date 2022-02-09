Telesiyej bozulunca soğuğa dayanamayıp aşağı atladılar

Kartepe'de telesiyejin arıza yapması sebebiyle vatandaşlar 1 saat mahsur kaldı. Uzun süre telesiyejde bekleyen vatandaşlardan bazıları havanın soğukluğuna dayanamayarak telesiyejden aşağıya atladı.

Haberler - İHA 09.02.2022 - 16:24

Telesiyej bozulunca soğuğa dayanamayıp aşağı atladılar - 1

Kocaeli'nin kış turizmi ile ünlü Kartepe'de telesiyej arızalandı.

Telesiyej bozulunca soğuğa dayanamayıp aşağı atladılar - 2

Arıza 1 saat boyunca giderilemedi. Soğuğa dayanamayan vatandaşlardan bazıları telesiyejden atlayarak kurtuldu.

Telesiyej bozulunca soğuğa dayanamayıp aşağı atladılar - 3

Arızanın giderilmesi üzerine mahsur kalan diğer vatandaşlar da kurtarıldı.

Telesiyej bozulunca soğuğa dayanamayıp aşağı atladılar - 4

Mahsur kaldıklarını sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla duyuran vatandaşlardan biri, "Telesiyejler 1 saattir çalışmıyor. Şuan donduk. İnsanlar telesiyejden aşağıya atlamaya başladılar. Çok kötü durumdayız, üşüyoruz. Birazdan hipotermiye gireceğiz" dedi.

Telesiyej bozulunca soğuğa dayanamayıp aşağı atladılar - 5

Bir diğer vatandaş ise "Geyik alanı pistinde mahsur kaldık. Yaklaşık 45 dakikadır buradayız. Çok üşüyoruz. Az önce arkadaşım aşağıya atladı" diye konuştu.

Telesiyej bozulunca soğuğa dayanamayıp aşağı atladılar - 6
Telesiyej bozulunca soğuğa dayanamayıp aşağı atladılar - 7
Telesiyej bozulunca soğuğa dayanamayıp aşağı atladılar - 8

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