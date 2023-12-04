Televizyon programında tartıştığı eşini sokak ortasında öldüren adama müebbet hapis istemi

Hakkı Koca, iddianamede yer alan ifadesinde, BUDO Mudanya İskelesi’nden aldığı eşi ile çay içip, yemek yediklerini, eşinin bir otelde konaklamak istediğini belirterek, şunları anlattı:

“Bir otelin geceliğinin 2 bin 500 lira olduğunu söyledim. Kendisine pahalı gelince Görükle'de bir ev kiralamayı düşündük. Balat yakınlarında trafik yavaşlayınca eşim aşağıya indi. Arabaya binmesi için çağırdım. Arabanın arka tarafına doğru geçince ben de aşağıya indim. Eşimi nasıl bıçakladığımı ve olay anını hatırlamıyorum. Kaç bıçak darbesi vurduğumu da bilmiyorum. Sonra orada beni darbettiler. Bayılmışım. Kendime geldiğimde başımda polisleri ve olay yerinde ambulansı gördüm. Olay öncesi bıçağı, Leyla'ya zarar vermek için yanıma almamıştım. Sadece Leyla tehdit altında olduğu için, birileri bize zarar verir düşüncesiyle bıçağı yanıma almıştım. Olayı bir anlık öfke ile gerçekleştirdim. Çok pişmanım.”

Mahkeme heyeti, iddianameyi kabul ederken, yargılamanın önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.