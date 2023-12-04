Televizyon programında tartıştığı eşini sokak ortasında öldüren adama müebbet hapis istemi
Bir televizyon programında tartıştığı eşi Leyla Koca’yı aylar sonra sokak ortasında öldüren Hakkı Koca için istenen ceza belli oldu. Savcı, Hakkı Koca için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.
Bursa’da televizyon programında tartıştığı eşini sokak ortasında öldüren Hakkı Koca için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Olay, 31 Ağustos günü Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Otomobil ile seyreden Hakkı Koca ile eşi Leyla Koca arasında tartışma çıktı. Hakkı Koca’nın otomobili yavaşlatmasını fırsat bilen Leyla Koca, araçtan inip, kaçmaya çalıştı.Hakkı Koca, eşinin peşinden koşarak, bıçakla yaraladı. Koca gözaltına alınırken, 4 çocuk annesi kadın yaşamını yitirdi.