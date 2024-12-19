Televizyon programında ünlenmişti: Genç sosyal medya fenomeni estetik ameliyatı sonrası yaşamını yitirdi
İstanbul’da özel bir hastanede karın gerdirme ameliyatı olan sosyal medya fenomeni Neşe Özkan, yaklaşık 5 saat süren ameliyatın ardından fenalaştı. Özkan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Genç fenomenin ailesi, kızlarının ölümünde hastanenin ihmali olduğunu savundu.
Bir televizyon programıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Neşe Özkan, karın gerdirme ameliyatı sonrası yaşamını yitirdi.