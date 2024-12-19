Televizyon programında ünlenmişti: Genç sosyal medya fenomeni estetik ameliyatı sonrası yaşamını yitirdi

“KALBİNDE SORUN VARDI”

17 yaşındayken kalbinde delik olduğu için ameliyat olan Özkan’ın estetik ameliyat için eşi İskender Özkan ile gittiği hastanede doktorlara kalbinde sorun olduğunu söylediği iddia edildi.

Buna rağmen ameliyata alınan Özkan’ın ameliyat sonrasında kalbinin çok kez durduğu ileri sürüldü.