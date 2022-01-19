TEM Ankara yönü kar nedeniyle kapandı

Kar yağışı TEM'de ulaşımı olumsuz etkiliyor. Bolu Yeniçağ mevkiinde kayan araçlar nedeniyle Ankara yönü ulaşıma kapandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 19.01.2022 - 11:05

TEM Ankara yönü kar nedeniyle kapandı - 1

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi Yeniçağa mevkisinde kar yağışı ve buzlanma sonucu kayan araçlar nedeniyle Ankara yönü ulaşıma kapandı.

TEM Ankara yönü kar nedeniyle kapandı - 2

Otoyolun Doğu gişeleri ile Yeniçağa kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

TEM Ankara yönü kar nedeniyle kapandı - 3

Güzergahta kar yağışı ve buzlanma, zaman zaman araçların kaymasına neden oluyor. Hasarlı trafik kazalarının da meydana geldiği bölgede, Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor.

TEM Ankara yönü kar nedeniyle kapandı - 4

Uzun araç kuyruğu oluşan güzergahta, ekipler kayan ve kazaya karışan araçların kurtarılmasına yönelik çalışma yürütüyor.

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