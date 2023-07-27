TEM bağlantı yolunda kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kazada kamyon içerisinde sıkışan Muharrem Kuru itfaiye ve sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı ve olay yerinde yaşamını yitirdi. Yan koltuğunda bulunan Hayrettin Can ise yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerini tedbir olarak geçici süreliğine trafiğe kapattı.

Kazanın yaşandığı yere kontrolsüz şekilde giriş yapan bir otomobil ise kamyonun parçalarına çarparak maddi hasarlı bir kaza yaşadı.