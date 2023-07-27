TEM bağlantı yolunda kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Esenyurt’ta sebze yüklü bir kamyon bariyerleri aşarak karşı şeride geçti ve devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yaşamını yitirirken, yanındaki kişi yaralandı.
Esenyurt TEM Otoyolu bağlantısında bu sabah saat 05.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.
Muharrem Kuru yönetimindeki 34 YJ 9816 plakalı sebze yüklü kamyon henüz bilinmeyen nedenle bariyerleri aştı ve yolun karşı şeridine geçerek devrildi.
Olay sonrası çevredeki vatandaşlar hem yardıma koşarken hem de polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.