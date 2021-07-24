TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde zincirleme kaza: 5 yaralı

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde üç aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı.

Anadolu Ajansı 24.07.2021 - 04:20

TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde zincirleme kaza: 5 yaralı - 1
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde zincirleme kaza: 5 yaralı - 2

Otoyolda İstanbul yönüne giden Abdullah Berber idaresindeki 34 HG 4729 plakalı, Yücel Yılmaz idaresindeki 34 ZF 1720 plakalı ve Vedat Ergin idaresindeki 34 PN 1641 plakalı otomobiller, Bolu Dağı Tüneli viyadüklerinde çarpıştı.

TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde zincirleme kaza: 5 yaralı - 3

Kazada sürücüler Berber ve Ergin ile 34 HG 4729 plakalı otomobilde bulunan Mehmet, Fatma ve Ecrin Berber yaralandı.

TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde zincirleme kaza: 5 yaralı - 4

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde zincirleme kaza: 5 yaralı - 5

Kazanın aynı yöne giden Oğuz Yılmaz idaresindeki 34 DLY 974 plakalı otomobilin seyir halindeyken yavaşlamasının ardından meydana geldiği öne sürüldü.

TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde zincirleme kaza: 5 yaralı - 6

Öte yandan kaza nedeniyle Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı. Otoyoldaki sürücüler, Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirildi, uzun araç kuyrukları oluştu.

TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde zincirleme kaza: 5 yaralı - 7

Kazaya karışan otomobillerin kaldırılmasının ardından otoyolun ulaşıma açılan İstanbul yönünde trafik akıcı yoğunlukta seyrediyor.

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