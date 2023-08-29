TEM Otoyolu kenarında bayıltan dayak

İstanbul’da yaşanan iki ayrı olay, vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Sultangazi’de bir kişi kavga ettiği adamın aracının camını yumruklayarak kırarken, Gaziosmanpaşa’da ise TEM Otoyolu kenarında üç kişi, bir adamı bayıltana kadar dövdü. Saldırganlar, kendilerini görüntüleyen vatandaşları da tehdit etti.

TEM Otoyolu kenarında bayıltan dayak - 1

İstanbul’da iki ayrı şiddet olayı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlk olay Cuma akşam saatlerinde Sultangazi’ye bağlı 50. Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. İki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

Taraflardan biri eline aldığı demir çubukla, kavga ettiği kişiye saldırdı.

TÜRKİYE HABERLERİ

TEM Otoyolu kenarında bayıltan dayak - 2

Kavgayı çevredeki vatandaşlar araya girerek ayırdı.

Kavgaya karışanlardan biri, kavga ettiği kişinin park halindeki otomobilinin arka camını yumruklayarak kırdı.
TEM Otoyolu kenarında bayıltan dayak - 3

TEM OTOYOLU KENARINDA BAYILTAN DAYAK

İkinci olay ise Gaziosmanpaşa’da TEM Otoyolu kenarındaki yeşil alanda meydana geldi.

Üç kişi, tartıştıkları adamı bayıltana kadar dövdü.

Olay sonrası yaşananlar amatör kameraya yansıdı. Görüntülerde, yerde yatan bir adam ve olay yerinde bulunan gençlerden birinin yanına gelmesi görülüyor.

TEM Otoyolu kenarında bayıltan dayak - 4

Yerde yatan adamı kontrol ettikten sonra arkadaşlarının yanına geri dönen şüpheli, kendisini görüntüleyen vatandaşı da el hareketleriyle tehdit etti.

Görüntülendiklerini fark eden şüpheliler yüzlerini gizlemeye çalışarak olay yerinden ayrıldı.

DAHA FAZLA GÖSTER