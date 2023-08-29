TEM Otoyolu kenarında bayıltan dayak
İstanbul’da yaşanan iki ayrı olay, vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Sultangazi’de bir kişi kavga ettiği adamın aracının camını yumruklayarak kırarken, Gaziosmanpaşa’da ise TEM Otoyolu kenarında üç kişi, bir adamı bayıltana kadar dövdü. Saldırganlar, kendilerini görüntüleyen vatandaşları da tehdit etti.
İstanbul’da iki ayrı şiddet olayı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İlk olay Cuma akşam saatlerinde Sultangazi’ye bağlı 50. Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. İki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.
Taraflardan biri eline aldığı demir çubukla, kavga ettiği kişiye saldırdı.