TEM Otoyolu'na giren yaya kazaya neden oldu

Sultanbeyli'de TEM Otoyolu'nun girerek hayatını tehlikeye atan yaya kazaya neden oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haberler - DHA 16.08.2022 - 12:34 | Son Güncelleme : 16.08.2022 - 13:37

TEM Otoyolu'na giren yaya kazaya neden oldu - 1

Pazar günü saat 16.00 sıralarında Sultanbeyli TEM Otoyolu Bosna Bulvarı mevkiinde elinde poşet olan yaya, emniyet şeridinde bir süre bekledikten sonra otoyola doğru yürümeye başladı.

TEM Otoyolu'na giren yaya kazaya neden oldu - 2

Seyir halindeki araçlara aldırmadan otoyolun ortasında beklemeye başlayan yaya, kazaya neden oldu.

TEM Otoyolu'na giren yaya kazaya neden oldu - 3

Sürücüsünün yayaya çarpmamak için hamle yaptığı araca arkasındaki araç çarptı.

TEM Otoyolu'na giren yaya kazaya neden oldu - 4

Kazanın ardından araçlara bakan yaya, yolun ortasında beklemeye devam etti.

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