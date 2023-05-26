TEM otoyolunda 5 aracın karıştığı zincirleme kaza

TEM otoyolu Beykoz Kavacık mevkiinde zincirleme kaza meydana geldi. 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

TEM otoyolunda 5 aracın karıştığı zincirleme kaza - 1

TEM Otoyolu Beykoz Kavacık mevkii Edirne istikametinde saat 10.00 sıralarında beş aracın karıştığı zincirleme bir kaza meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

TEM otoyolunda 5 aracın karıştığı zincirleme kaza - 2

Kazaya karışan bir kamyonet yan yattı.

TEM otoyolunda 5 aracın karıştığı zincirleme kaza - 3

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri zincirleme kazada yaralanan 1 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

TEM otoyolunda 5 aracın karıştığı zincirleme kaza - 4

Yaralı ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

TEM otoyolunda 5 aracın karıştığı zincirleme kaza - 5

Olay yeri güvenlik amacıyla dubalarla çevrildi. TEM Otoyolu Beykoz istikametinde kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

TEM otoyolunda 5 aracın karıştığı zincirleme kaza - 6

Araçların çekici yardımıyla çekilmesinin ardından, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı temizlik ekipleri yolda temizlik çalışması yaptı.

TEM otoyolunda 5 aracın karıştığı zincirleme kaza - 7


Polis ekipleri yolun temizlenmesinin ardından, Kavacık istikametine doğru yolun iki şeridini kontrollü olarak trafiğe açtı.

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