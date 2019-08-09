TEM Otoyolu'nda bayram yoğunluğu
Anadolu Ajansı
TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar zaman zaman yoğunluğa neden oluyor.
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1TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde zaman zaman yoğunluk yaşanmaya başladı.
Kurban Bayramı tatili için ne zaman yola çıkılır? (Yandex verileri)
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2Kurban Bayramı tatili için TEM Otoyolu'nu kullanan tatilciler, otoyolun Bolu Dağı Tüneli kesiminde zaman zaman akıcı yoğunluğa neden oluyor.
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3Bölgedeki trafik yoğunluğu drone'la havadan da görüntülendi.
D-100 kara yolunun Bolu kesiminde ise ulaşım normal seyrediyor.
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4Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ve Karayolları ekipleri, Anadolu Otoyolu'nda ulaşımın aksaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.