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TEM Otoyolu'nda bayram yoğunluğu

Anadolu Ajansı

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar zaman zaman yoğunluğa neden oluyor.

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    TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde zaman zaman yoğunluk yaşanmaya başladı.

    Kurban Bayramı tatili için ne zaman yola çıkılır? (Yandex verileri)
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    Kurban Bayramı tatili için TEM Otoyolu'nu kullanan tatilciler, otoyolun Bolu Dağı Tüneli kesiminde zaman zaman akıcı yoğunluğa neden oluyor.
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    Bölgedeki trafik yoğunluğu drone'la havadan da görüntülendi.

    D-100 kara yolunun Bolu kesiminde ise ulaşım normal seyrediyor.
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    Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ve Karayolları ekipleri, Anadolu Otoyolu'nda ulaşımın aksaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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