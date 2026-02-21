TEM otoyolunda facianın eşiğinden dönüldü. Kaza mı cinayete teşebbüs mü?
İstanbul TEM otoyolunda tartıştığı sürücünün üzerine aracını süren bir şoför kazaya neden oldu. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan kopan parçalar yola savrulurken olayda şans eseri ciddi bir yaralanma olmadı. Peki bu olay kaza mı, cinayete teşebbüs mü? Haber: Dilek Yaman Demir
İstanbul TEM otoyolunda geçen günlerde trafik kazası meydana geldi.
Otoyolda başlayan yol verme tartışmasında, sürücü aracını diğer panelvanın üzerine sürüp bariyerlere sıkıştırdı.
KAZA MI CİNAYETE TEŞEBBÜS MÜ?
Bayrampaşa'da hem kendilerini hem trafiği tehlikeye atan sürücülerin, kasten birbirlerine verdikleri zarar tartışma konusu oluşturdu. Peki, bu olay kaza mı yoksa cinayete teşebbüs mü?
NTV'ye değerlendirmelerde bulunan Avukat Sinan Civriz, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Civriz, "Aracı kasten zarar gören kişi hayatını kaybetseydi bu olay adam öldürme şeklinde, olası kast ya da bilinçli taksir durumlarıyla ele alınacaktı." dedi.
Civriz, bu olay nedeniyle karşı tarafın mağdur kişinin maddi ve manevi bütün zararlarını karşılamak zorunda olduğunu dile getirdi.
CEZASI NE KADAR?
Bilinçli taksir ile ölüme neden olmada 6 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor ama olası kastta süre artıyor.
Sanık 18 yıla kadar cezayla yargılanıyor.
Olaya ilişkin ise soruşturma sürüyor.