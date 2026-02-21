TEM otoyolunda facianın eşiğinden dönüldü. Kaza mı cinayete teşebbüs mü?

Bayrampaşa'da hem kendilerini hem trafiği tehlikeye atan sürücülerin, kasten birbirlerine verdikleri zarar tartışma konusu oluşturdu. Peki, bu olay kaza mı yoksa cinayete teşebbüs mü?

NTV'ye değerlendirmelerde bulunan Avukat Sinan Civriz, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Civriz, "Aracı kasten zarar gören kişi hayatını kaybetseydi bu olay adam öldürme şeklinde, olası kast ya da bilinçli taksir durumlarıyla ele alınacaktı." dedi.

Civriz, bu olay nedeniyle karşı tarafın mağdur kişinin maddi ve manevi bütün zararlarını karşılamak zorunda olduğunu dile getirdi.